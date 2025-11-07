€ 5.0860
Data actualizării: 20:54 07 Noi 2025 | Data publicării: 19:58 07 Noi 2025

Trump l-a primit pe Viktor Orban la Casa Albă. Președintele SUA, încă pregătit să se întâlnească la Budapesta cu Putin / video
Autor: Ioan-Radu Gava

trump orban Foto: Agerpres
 

Donald Trump sugerează că este deschis să se întâlnească cu Putin în Ungaria, în timpul unei întrevederi cu Viktor Orban, la Casa Albă.

Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe premierul maghiar Viktor Orban, care solicită o scutire de la sancțiunile americane asupra petrolului rusesc, scrie Sky News.

Orban a zis că războiul din Ucraina este „cea mai importantă problemă pentru noi”, iar Trump l-a invitat să vorbească în Sala Cabinetului.

„Motivul pentru care suntem aici este pentru a deschide un nou capitol între relațiile bilaterale dintre Statele Unite și Ungaria”, a zis acesta.

„Am dori să discutăm cu dumneavoastră cum putem contribui pentru a vă ajuta în eforturile dumneavoastră de pace”, adaugă el.

Trump a confirmat anterior că subiectul războiului din Ucraina se află pe ordinea de zi.

„A făcut o treabă fantastică, este un om foarte puternic în țara sa. Este și iubit”, a zisTrump.

Președintele SUA l-a descris pe Orban ca pe o „persoană specială”. De asemenea, a ținut să precizeze că „întotdeauna există o șansă” să-l întâlnească pe Putin la Budapesta.

Întrebat dacă se va întâlni cu Vladimir Putin la Budapesta, capitala Ungariei, Trump a răspuns spunând că „întotdeauna există o șansă”.

