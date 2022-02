PUZ-urile Sectoarelor 2, 4 și 5, suspendate. Nicușor Dan, anunț

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat că Tribunalul Bucureşti a suspendat joi Planurile Urbanistice Zonale (PUZ) ale sectoarelor 2, 4 şi 5

”Tribunalul Bucureşti a suspendat ieri PUZ-urile sectoarelor 2, 4 şi 5. Sunt PUZ-urile de sector care nu au fost anulate definitiv de instanţă. Reamintesc că anterior Curtea de Apel a anulat definitiv PUZ Sector 3 şi PUZ Sector 6. Ce sunt PUZ-urile de sector? De ani de zile, dezvoltarea urbană a Bucureştiului a fost victima unor dezvoltări speculative. Am pierdut sute de spaţii de hectare de spaţii verzi, am avut sute de exemple de blocuri între case. Din cauza asta am avut o densificare exagerată în Bucureşti şi o scădere a calităţii de locuire. Din cauza asta am avut puţini investitori serioşi la Bucureşti - tocmai din cauza instabilităţii juridice în ceea ce priveşte urbanismul din Bucureşti”, a spus edilul general, într-o declaraţie de presă susţinută la sediul PMB.

Un singur PUZ nu a fost contestat, cel al Sectorului 1

În februarie 2021, PUZ-urile coordonatoare pentru sectoarele 2, 3, 4, 5 şi 6 au fost suspendate pentru o perioadă de un an, în baza unor proiecte de hotărâre adoptate de Consiliul General al Capitalei.

”Prin aceste PUZ-uri de sector, într-o capitală sufocată de poluare, în care copiii au boli respiratorii și vârstnicii au boli cardio-vasculare generate de această poluare a aerului, urmau să dispară sute de hectare de spațiu verde. Bucureștiul pierdea oportunități de dezvoltare, cum este metroul de suprafață, cum sunt salba de lacuri din Nordul Bucureștiului, este un semnal pentru toți investitorii de bună credință, pentru arhitecți, pentru constructori, că orașul acesta are nevoie de dezvoltare, făcută pentru cetățean, nu pentru niște interese speculative. Este deci o victorie a societății civile care reclamă de ani de zile aceste abuzuri urbanistice”, declara la acel moment edilul Capitalei.

În noiembrie 2021, PUZ-ul Sectorului 6 a fost suspendat, definitiv de instanță. Iar decizia l-a determinat pe edil să afirme că aceasta ”este o confirmare a ceea ce spun de ani de zile: urbanismul din București este o golănie, iar PUZ-urile de sector apogeul”.

De altfel, singurul PUZ necontestat este cel al Sectorului 1, unde au fost retrase avizele înainte de a fi aprobat, așa cum a afirmat Violeta Alexandru, care la începutul lui 2021 era președintele PNL București.

