Traian Băsescu nu primește o casă de la stat. ”Este mult prea mare”

După ce Curtea Constituțională a României i-a redat drepturile de fost președinte al țării, Traian Băsescu ar fi trebuit să primească o vilă de protocol. Decizia a fost deja amânată de două ori de Guvernul Bolojan, dar ar urma să treacă o hotărâre în acest sens joi, prin Executiv.

În cele din urmă, fostul președinte Traian Băsescu nu ar urma să primească o vilă, după cum chiar el declară.

În discuțiile inițiale, Traian Băsescu ar fi urmat să primească o vilă aflată în apropiere de fostul sediu PD-L, pe care l-a condus în trecut. Pentru Digi24, el a declarat că a cerut să nu fie o casă.

”Am solicitat un apartament. Casa era mult prea mare”, a declarat fostul președinte Traian Băsescu, pentru sursa citată.

