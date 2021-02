Traficul feroviar, afectat de ninsoare şi viscol. CFR, informaţii actualizate

La această oră, pe raza Regionalei CF Timişoara se intervine cu drezina pantograf în zona staţiei CF Petroşani, din cauza unui deranjament produs la linia de contact de ruperea pantografului trenului IR 1821. Personalul de intervenţii acţionează pentru remediere şi repunerea sub tensiune a sistemului de alimentare cu energie electrică. Astfel, până la remedierea deranjamentului şi repunerea sub tensiune a liniei de contact, trenurile IR 1821 şi R 2706 staţionează temporar în apropierea staţiei.



Pe raza Regionalei CF Bucureşti, din cauza unei defecţiuni înregistrate la locomotiva trenului R 9304, pe firul II, între staţiile Zăvestreni - Vadul Lat, circulaţia feroviară se desfăşoară doar pe firul I, până când operatorul national va retrage trenul defect de pe firul II. De asemenea, implicaţii în circulaţia trenurilor se vor înregistra şi pe intervalul de staţii Carei - General Avramescu (Regionala CF Cluj), unde trenul R 4082 a anunţat o defecţiune la locomotivă.



Menţionăm faptul că, personalul din cadrul comandamentelor de iarnă, operaţionale la nivelul regionalelor de cale ferată, urmăresc în permanenţă evoluţia vremii şi condiţiile de circulaţie, iar personalul de specialitate se află pe teren şi verifică starea tehnică a liniilor şi a macazelor pe secţiile de cale ferată de pe raza judeţelor aflate sub incidenţa Atenţionării de vreme nefavorabilă, iar pe segmentele unde situaţia o impune se va interveni operativ cu personal şi utilaje, astfel încât să menţinem operaţional traficul pe toate magistralele.



De asemenea, comandamentele locale de iarnă ale CFR SA menţin legătura cu toţi operatorii de transport feroviar de călători şi de marfă (OTF) astfel încât, funcţie de evoluţia vremii, traficul feroviar să fie asigurat pe toate magistralele feroviare. În situaţia în care sunt necesare modificări de grafic, toţi operatorii de transport feroviar de călători sunt avizaţi, astfel încât aceştia să poată publica pe site-urile proprii informaţii actualizate despre trenurile înscrise în grafic.



CFR SA îi asigură pe călători că toate măsurile operative întreprinse în această perioadă de angajaţii feroviari au ca principal scop menţinerea continuităţii traficului feroviar şi le recomandă să consulte permanent site-urile operatorilor de transport feroviar de călători pentru informaţii actualizate despre trenurile înscrise în circulaţie sau despre trenurile anulate.



