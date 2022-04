Tot mai multe semne că Putin nu e sănătos. La o întâlnire cu Lukașenko tremura necontrolat, la un alt eveniment avea fața umflată - VIDEO

Vladimir Putin a fost surprins într-o ipostază care aduce din nou în discuție starea de sănătate a acestuia. Liderul de la Kremlin a tremurat necontrolat în timpul unei întâlniri cu Lukașenko. Televiziunile din Rusia nu au difuzat momentele, au tăiat scenele la montaj, transmite Realitatea Plus. Cu toate acestea, acum imaginile controversate au apărut în spațiul public.

În imagini se vede cum Vladimir Putin nu își poate controla mâna dreaptă care tremură. Și picioarele îi tremură, și pare că reușește cu greu să facă pașii spre Alexandr Lukașeșnko. La un moment dat se prinde cu mâna dreaptă de reverul hainei pentru a masca astfel mișcarea necontrolată. Întâlnirea dintre cei doi lideri a avut loc în februarie, cu o săptămână înainte de invazia în Ucraina. Atunci toate televiziunile au cenzurat momentul întâlnirii dintre Putin și Lukașenko și au prezentat evenimentul fără imaginile care acum, odată cu apariția pe internet, ridică mari semne de întrebare. Unele imagini îi arată pe cei doi în plan apropiat, în așa fel încât să nu se observe cât de greu se deplasează Putin.

Acum specialiștii din lumea întreagă dezbat subiectul stării de sănătate a lui Putin. Neurologi, specialiști în somatică sau psihiatri au analizat limbajul trupului liderului de la Kremlin și sunt de părere că starea lui nu este bună. Cel mai ciudat moment cu liderul de la Kremlin a fost suprins însă de la o întâlnire pe care acesta a avut-o cu Serghei Șoigu. Atunci Vladimir Putin a fost văzut stând cocoșat și ținându-se cu ambele mâini de masă.

Many suspected it after his weird meeting sign Shoigu, during which he held on to the table for 13 minutes.



This is probably the clearest video of something being wrong with Putin’s health.



Look at his leg & hand tremors!



Any doctor out there willing to weigh in?



Parkinson? pic.twitter.com/Vt0TpHtdrF