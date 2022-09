Toma Cargiu - Povestea de dragoste a celui mai iubit actor român

Povestea de dragoste a celor doi a început în anul 1963, pe scena teatrului din Ploiești. La acea vreme, ambii erau căsătoriți: Elena Bichman își împărțea viața cu Paul Ioachim, iar actorul Toma Caragiu era căsătorit cu Maira Bondar alături de care era foarte fericit, în ciuda faptului că împreună înfiaseră o fetiță.

După niciun an, cei doi se ajung să se căsătorească pentru că dragostea dintre ei creștea tot mai mult, iar pasiunea era nelipsită. Elena Bichman însăși declara că pasiunea pentru el era ”atât de puternică, de contagioasă” încât nu i se putea împotrivi, fiind ca un ”curent de energie copleșitor”.

”Înainte a venit la mine o femeie care a insistat să-mi vorbească. Aştepta în secretariat de mai bine de două ore. Mi-a spus că o cheamă Aphrodita şi e trimisă de Leontin, un spirit din sfera a şaptea, care vrea să mă anunţe că va veni în viaţa mea cineva care mi-a fost predestinat. Se va numi Elena. Vei avea o mare dragoste care te va înălţa şi împlini cu o nouă entitate, Eleto. Vor fi 14 ani de succes. După aceea va veni un cataclism, ca un uriaş accident, multă omenire va pieri odată cu tine. M-a sfătuit să evit călătoriile cu avionul”, după cum povestea Toma Caragiu, potrivit PlayTech.

Povestea mai puțin știută a lui Toma Caragiu

După ce cunoscutul actor a decedat, Elena Caragiu a hotărât să plece în SUA, acolo unde viața sa a continuat sub numele de Helen Cara-Chester. Aceasta a revenit în România în anul 2011 în încercarea de a înființa Casa Memorială Toma Caragiu.

În afară de această dragoste de-o viață, actorul a mai avut și alte legături cu alte doamne dintre care și Liliana Tomescu, actriță a Teatrului Armatei. Unul dintre apropiații celebrului actor, George Mihalache a fost cel care a asistat la mai multe evenimente din viața acestuia, detalii pe care le-a făcut publice.

”Părea îndrăgostit de Liliana Tomescu. I-am spus într-o zi, când îl întâlnisem la Dalles, la o repetiție: „Nu prea te văd bine, machidoane. Liliana te-a prins ca într-o pânză de păianjen. Te zbați zadarnic!”, după cum menționa George Mihalache.

Din cauza unei suferințe adânci, pentru o vreme, actorul a ajuns să se retragă printre cărți. Ceea ce puțini știu este faptul că Liliana făcea parte dintr-o sectă religioasă și își căuta liniștea vizitând mai mulți duhovnici pe care trebuia să îi mulțumească nu doar din spovedire.

Într-un final, adevărul și-a făcut cale către urechile lui Toma Caragiu. Un prieten apropiat al acestuia i-a povestit despre cele întâmplate, cu lux de amănunte, confirmându-i că patru astfel de sectanți au încercat să ”îi ierte păcatele” actriței Liliana.

