”Toate zborurile Turkish Airlines sunt anulate”. Anunțul serii: Nu va zbura nimic. Pasagerii nu pot fi contactați

UPDATE: ”Dragi pasageri, există întreruperi în sistemele noastre din cauza erorilor generale din infrastructura noastră de tehnologie a informației. Din acest motiv, toate zborurile noastre cu plecare de pe Aeroportul Istanbul (IST) și Aeroportul Sabiha Gokcen (SAW) din data de 01.11.2023 între orele 19:00 - 22:00 (GMT +3) au fost anulate. Mulțumesc pentru înțelegere” a anunțat Turkish Airlines.

”TOATE zborurile Turkish AIRLINES sunt ANULATE, în această seară - nu va zbura nimic, între orele 19.00 și 22.00! Întrucât a căzut total sistemul informatic al Turkish AIRLINES, compania nu are acces la listele de pasageri….

Agenția noastră, Mistral Tours, are 3 pasageri care se află deja în aeroportul Istanbul și urmau să decoleze la Constanța, noi ne-am putut informa pasagerii, ținem strâns legătura cu ei și îi vom asista pentru rerutare. Din ceea ce am înțeles, ai noștri sunt singurii pasageri ce au putut fi contactați, întrucât Turkish Airlines Constanța știa de la noi că avem pasageri pe acest zbor, în această seară, și am fost noi informați... În rest, pasagerii nu pot fi anunțați, întrucât compania nu poate vedea listele și informațiile pasagerilor....

Dacă aveți cunoștințe ce aveau zboruri Turkish AIRLINES în această seară, îi puteți anunța că nu vor putea zbura, nicăieri… Vedem ce se întâmplă după ora 22.00... inem strâns legătură cu Turkish Airlines Constanța, de asemenea.

O situație cu care nu ne-am mai confruntat, până acum, cel puțin în 33 de ani ai mei de Agent de turism și Ticketing. Mă întreb ce vor face pasagerii care nu au cumpărat biletele printr-o Agenție de turism” a scris Corina Martin, proprietarul agenției de turism Mistral Tours, pe Facebook.

Corina Martin a fost președinta Asociaţiei Federaţiilor pentru Promovare Turistică din România.

