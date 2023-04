TM2023. Evenimentele săptămânii. Teatru, expoziții și concerte din cadrul Programului Timișoara Capitală Europeană a Culturii

Și în această săptămână ai de unde alege, dacă vrei să ai parte de o experiență culturală interesantă. Sunt tot felul de întâmplări muzicale, de la aniversarea a patru decenii de existență a uneia dintre cele mai cunoscute trupe locale, la recitaluri educative sau concerte interactive.



Poți merge și la teatru, iar Naționalul te așteaptă cu o versiune nou-nouță a spectacolului „Hamlet”, în care îl vei vedea pe Claudiu Bleonț. Sunt și o mulțime de petreceri, se joacă din nou Grand Hostel Timișoara (sună repede să-ți faci rezervare, se termină ca pâinea caldă) și, dacă ai chef de distracție în aer liber, la Muzeul Satului Bănățean vei avea parte, la finalul săptămânii, de niște concerte.



Oricare îți sunt preferințele, aruncă un ochi pe program și alege-ți destinația preferată! Important e să nu stai în casă.

A N G E L A || Imaginând copilăria la vârsta a 3-a

26 aprilie, ora 13

Grădinița Franz Lukas, str. Ghirlandei 3

Trăim într-un ritm foarte rapid, în care, de cele mai multe ori, vârstnicii sunt uitați și nu sunt integrați în tot ceea ce înseamnă tehnologie. Ei nu știu, așadar, cât de benefică poate fi acesta și cât utilă le-ar fi, în relația cu generațiile mai tinere.

Imaginând copilăria la vârsta a treia, împreună cu AI. Proiectul „Angela” este un experiment al interacțiunii nonverbale dintre artist și bunica lui. Alex Halka își propune reducerea singurătății pe care o resimt vârstnicii prin crearea de conexiuni și reconectarea cu generația tânără printr-un limbaj creativ intermediat de inteligența artificială.



Gustul ca patrimoniu: atelier gastronomic

29 aprilie, ora 15

Reciproc, Bastionul Theresia

Sunt invitați Radu Botineșteanu și Andra Tănăsuc, de la restaurantul vegan GreenAware, ce funcționează ca întreprindere socială. Ei vor propune un meniu vegan, făcut din legume locale și de sezon, crescute de grădinarii ASAT.

Moderatorul întâlnirii va fi Tiberiu Cazacioc, activist Slow Food, blogger (Observatorul Gastronomic), specialist scheme de calitate și lanțuri alimentare scurte. Atelierul este organizat cu ocazia Zilei Mondiale Disco-Soup, eveniment de marcă al mișcării internaționale de Slow Food, care promovează importanța reducerii risipei alimentare.

Participarea la eveniment este gratuită, în limita locurilor disponibile. Evenimentul este organizat în cadrul programului LA PAS /Slowing down, parte a Programului Cultural „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii” și este finanțat de Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte.





Eco Vibes | concert interactiv

Un concert experimental care îmbină instrumente clasice, precum pianul acustic și bandoneonul, cu tehnologii digitale video generative, propunând o experiență imersivă în care publicul se află în mijlocul fenomenelor naturale cauzate de schimbările climatice.

Concertul este un manifest pentru grija față de mediu și a pornit de la lucrarea „Three Passions for Our Tortured Planet”, a compozitorului Brian Field. Lansată în urmă cu doar un an, aceasta a devenit un proiect internațional care ia amploare cu rapiditate, implicând pianiști din întreagă lume.

Hai la teatru! Cum poți deveni voluntar la TESZT

Îți place teatrul? Vrei să cunoști oameni noi? Vorbești maghiara, engleza, sârba, germana, franceza sau italiană? Dacă răspunsul e „da” și, în plus, vrei să te implici într-un eveniment cultural internațional, ești așteptat la Festivalul TESZT.

Ediția 2023 a Festivalului TESZT, organizată de Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”, are loc în perioada 21 - 28 mai. Se caută voluntari pentru plasare public, creare de conținut pentru blogul festivalului, editare foto-video, revizie texte pentru supratitrare, organizare materiale promoționale, recepție invitați, ghidaj spectatori spre spațiile de joc, suport tehnic sau realizare supratitrare.

Dacă te tentează o astfel de experiență, scrie, până la 1 mai, un e-mail AICI și spune ce ți-ai dori să faci la TESZT.

Ediția 2023 a TESZT se desfășoară sub tema „Fluid”. Vor fi spectacole indoor și outdoor ale unor companii din 15 țări, într-o ediție care face parte din Programul Oficial Timișoara 2023





Jurnalul familiei -escu

26 aprilie, ora 18

Biblioteca „Eugen Todoran”, bd. V. Pârvan

„Jurnalul familiei -escu” este o producție românească ce urmărește povestea milioanelor de români care, prin forţa împrejurărilor, au ajuns să locuiască între aceste graniţe şi să fie nevoiţi să se suporte reciproc. Aşa, ca într-o mare familie.

Citiți continuarea pe:

https://www.spectacola.ro/tm2023-evenimentele-saptamanii_28626.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News