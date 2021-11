Titi Aur susține că după ce își ia permisul de conducere, un șofer ar trebui să meargă neapărat să facă și o școală de conducere defensivă pentru a învăța să conducă în siguranță. "În general, șoferul începător nu face accident grav în primele 2-3 luni, încă este prudent, încă merge încet", avertizează Titi Aur, afirmând că abia apoi șoferii încep să se creadă "stăpânii lumii" pe șosele.

"M-ați întrebat de sfaturi pe care le dau viitorilor cursanți. După ce face școala de șoferi, așa cum e în România, că alta nu avem din păcate, să vină obligatoriu la un curs de conducere defensivă. Nu la Titi Aur neapărat, oriunde se face, dar unde se face de calitate, nu să își ia doar o diplomă, ci să meargă într-un loc unde se fac cursuri de calitate pentru a învăța cu adevărat să conducă. După ce își ia permisul, de preferat sau recomandat. După ce a luat permisul și după ce are un pic de experiență, după ce conduce o lună, două, trei, ca să i se ducă mâinile și picioarele pe comenzile mașinii oarecum din reflex, că la început încă te uiți unde e pedala de frână, după asta, e recomandat să vină la un curs de conducere defensivă pentru că, în general, șoferul începător nu face accident sau nu face accident grav în primele 2-3 luni, încă este prudent, încă merge încet. Accidentul apare după 6 luni, după un an, când cel de la volan se crede stăpânul lumii, nu este suficient de pregătit, nu are experiența kilometrilor, dar deja începe să simtă mașina și atunci apare și pericolul. Nefiind pregătit din școala de șoferi și am demonstrații, în școlile din România nu devii șofer, devii doar posesor de permis de conducere, deci următorul pas este să vină la școala de conducere defensivă.", a declarat Titi Aur.

Conducerea mașinii și educația de acasă

Totodată, Titi Aur avertizează asupra unor grave greșeli pe care le fac părinții atunci când au copii în mașină. Acesta susține că viitorii șoferi nu au cum să fie buni dacă nu sunt educați în acest sens.

"Totuși, cea mai mare problemă nu e la viitorii șoferi, pentru că săracii nu știu ce să facă, nu îi învață nimeni. Noi nu avem această educație nici din școala generală, nu o avem nici din cei 7 ani de acasă pentru că mama și tata astăzi se pun în mașină și nu se leagă cu centura și fie stau cu copilul în brațe, fie stau în spate și nu îl obligă să stea în scăunel și în centură, că lasă că știu ei ce au de făcut, exact ca în reclama aia cu electricitatea și cu focul, lasă că știm noi. Copilul, viitorul adolescent, viitorul cursant la școala de șoferi, nu are acea educație să se educe, să învețe, ci să își obțină permisul să poată să îl arate polițistului, că lasă că se descurcă el.", a mai spus Titi Aur.

Titi Aur: Mare semnal de alarmă

Totuși, cea mai gravă problemă este că autoritățile competente nu fac schimbări astfel încât viitorii șoferi să primească toate cunoștințele necesare din școala de șoferi.

"Marea responsabilitate și marea problemă, și marele semnal de alarmă nu e la ce fac viitorii cursanți, e la ce fac autoritățile noastre și aici mă refer direct la Ministerul Transporturilor, la persoanele care se ocupă de siguranța rutieră, și există o persoană desemnată care răspunde de siguranța rutieră, care este director general în Ministerul Transporturilor, dar care nici nu vrea să audă de așa ceva, consideră că ce se întâmplă pe drumurile publice e în regulă și că cei 100 de accidentați din fiecare zi, că atât avem, 5 morți, 25 de răniți grav și undeva de 70-80 de răniți ușor, deci 100 de accidentați în fiecare zi, nu contează. Și acum dacă ne gândim la Covid, chiar nu mai contează, când mor 500 de Covid ce mai contează ce se întâmplă în accidentele de circulație...", a conchis Titi Aur.