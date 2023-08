"Timpul vindecă tot. Nu sunt resentimente". Cum a fost primit Irinel Columbeanu în casa lui Mr. Pink din America

În această vară, Irinel Columbeanu a fost în vizită în America. Nu-şi mai văzuse fiica de cinci ani. A fost găzduit în casa lui Mr. Pink şi totul a decurs normal, aşa cum, aproape dintotdeauna, a decurs relaţia lui cu Monica chiar şi după divorţ. Fostul om de afaceri a rămas plăcut surprins de cum a evoluat Irinuca, adolescenta având acum 15 ani. "Am călătorit destul vara asta, am fost în America, am fost și în Spania. În America, când am fost, eu și Monica ne-am înțeles foarte bine. Timpul vindecă tot. S-a purtat foarte frumos cu mine, atât ea, cât și soțul ei. Fără resentimente… Deloc. Irina s-a făcut atât de mare. Mi-a părut atât de bine că am reușit să o văd după atâția ani", a declarat Irinel Columbeanu pentru Playtech.

Mai mult, Irinel Columbeanu a avut ocazia să-şi vadă fata la volan şi să meargă în maşină cu ea. "Am fost foarte impresionat să merg cu ea la volan, ca să zic așa, adică ea fiind la volan și eu pe lângă ea. De asemenea, am apreciat faptul că ea conduce foarte bine. Eu i-am spus să nu conducă prea repede, să fie atentă și am observat că este ajutată de sistemele mașinii pe care o conduce. Am făcut multe drumuri alături de Irina și am observat că se descurcă foarte bine.(…)Să creadă în ceea ce ea presimte, ca să zic așa, în legătură cu opțiunile mari din viață și să le asculte întotdeauna", a mai spus Irinel Columbeanu pentru Antena Stars.

