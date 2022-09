TikTok lupta din răsputeri să evite vânzarea activelor, pentru a funcționa în SUA. Platforma este aproape de un acord cu autoritățile americane

Potrivit unor surse din apropierea acestui dosar, TikTok şi administraţia Biden au pus la punct un acord preliminar pentru a răspunde îngrijorărilor legate de securitatea naţională dar negociază încă un posibil acord.



Aplicaţia TikTok, deţinută de compania chineză ByteDance, este de multă vreme în vizorul oficialilor americani care au întrebări cu privire la securitatea datelor utilizatorilor aplicaţiei. În urmă cu peste doi ani, administraţia Trump a ordonat companiei ByteDance să îşi vândă operaţiunile din SUA, ca urmare a îngrijorărilor că TikTok că fură date ale utilizatorii americani în beneficiul regimului de la Beijing.



TikTok a înregistrat o creştere explozivă a numărului de utilizatori la nivel mondial în ultimii ani, în pofida faptului că a intrat în vizorul autorităţilor de reglementare din SUA şi alte regiuni. În prezent, TikTok a ajuns la un miliard de utilizatori activi lunari în întreaga lume, însă SUA este cea mai mare piaţă a sa.

TikTok le pune gând rău extremiștilor de pe internet. Ce plan are platforma chinezească de socializare

TikTok adoptă o poziţie fermă împotriva extremismului violent atât pe platformă, cât şi în afara acesteia şi anunţă joi încheierea unui parteneriat cu Tech Against Terrorism, prin care îşi propune să consolideze angajamentul faţă de siguranţa utilizatorilor şi drepturile oamenilor, dar şi să ofere mai multă transparenţă în legătură cu măsurile luate pentru a proteja comunitatea împotriva extremismului violent.

"TikTok consideră că parteneriatul este esenţial pentru combaterea unora dintre cele mai mari provocări din zilele noastre şi se mândreşte să fie membru al Tech Against Terrorism, iniţiativa care aduce împreună companii tech, societăţi civile şi academicieni care au acelaşi obiectiv, şi anume combaterea extremismului violent. Colaborarea cu alţi jucători din industrie reflectă dorinţa TikTok de a interacţiona într-un mod responsabil cu comunitatea largă de experţi, scopul TikTok fiind de a contribui la eradicarea conţinutului terorist din mediul online şi de a împărtăşi cunoştinţele dobândite de-a lungul timpului. Prin alăturarea la Tech Against Terrorism, TikTok demonstrează că îndeplineşte cerinţele de membru necesare, inclusiv angajamentele de a explora soluţii tehnice noi şi de a colabora cu societăţi civile cu scopul de a combate extremismul violent. În plus, marca de încredere (Trustmark) obţinută demonstrează politicile stricte împotriva extremismului violent şi angajamentul TikTok faţă de transparenţă şi drepturile omului", se arată într-un comunicat, al companiei.



De exemplu, TikTok publică periodic Rapoartele privind aplicarea Regulilor Comunităţii, oferind astfel transparenţă privind conţinutul şi conturile eliminate de pe platformă, ca urmare a încălcării politicilor TikTok.



Mai mult, TikTok a anunţat recent planul de a oferi cercetătorilor acces API pentru a studia platforma şi sistemul de moderare.



"La TikTok nu există limite atunci când vine vorba de siguranţa oamenilor. În calitate de membru al Tech Against Terrorism, TikTok îşi propune să înveţe în continuare de la alţi specialişti pentru a îndeplini şi chiar depăşi cele mai bune practici în abordarea acestei probleme. De asemenea, parteneriatul va oferi acces la resursele de instruire şi detectare pentru a răspunde eficient la astfel de conţinut şi persoane", se mai spune în comunicat.



Conform sursei citate, TikTok menţine politica de toleranţă zero pentru extremismul violent. Persoanele sau grupurile de persoane care ameninţă cu violenţă sau instigă la violenţă riscă siguranţa comunităţii TikTok. Regulile Comunităţii subliniază în mod clar că TikTok nu permite ca utilizatorii să folosească platforma pentru a ameninţa sau a instiga violenţă, ori pentru a promova organizaţii, indivizi sau acţiuni violent extremiste.



"TikTok foloseşte un mix format din profesionişti în tehnologie, siguranţă şi securitate şi parteneri de detectare a ameninţărilor pentru a aplica politicile platformei. Atunci când un cont încearcă să promoveze sau să glorifice violenţa în afara platformei, contul respectiv este eliminat, iar atunci când este justificat, TikTok raportează ameninţările autorităţilor legale relevante. TikTok poate lua în considerare comportamentul din afara platformei pentru a identifica organizaţiile şi indivizii extremişti şi pentru a lua măsuri împotriva conturilor acestora", precizează compania.



În plus, echipele de Trust & Safety ale TikTok lucrează cu organizaţiile societăţilor civile şi experţi locali pentru a înţelege culturile şi experienţele unice ale comunităţilor afectate de extremismul violent. De asemenea, TikTok ia în considerare informaţiile publicate de experţi, precum Consiliul de Securitate al ONU şi Southern Poverty Law Center, pentru a identifica indivizii şi organizaţiile periculoase sau instigatoare la ură, scopul TikTok fiind de a preveni folosirea platformei pentru a perpetua violenţa.



TikTok este o platformă pentru divertisment, iar astăzi un număr mic de videouri - mai puţin de 1% din totalul celor eliminate - contravin politicii privind extremismul violent. Astfel, TikTok va continua să lucreze pentru a ajuta la eliminarea acestui tip de conţinut online şi offline, dau asigurări reprezentanţii platformei, notează Agerpres.

