"I-am mulțumit lui Dumnezeu că nu a fost copilul meu"

În urmă cu zece ani, Teo Trandafir a fost la un pas de a-și pierde viața. Acela a fost momentul care a schimbat totul.

"Am înțeles că nu mai sunt același om, că nu mai pot face aceleași lucruri, că nu voi mai fi niciodată cine am fost, că mintea mea nu va mai fi niciodată aceeași, sentimentele mele la fel. Lista de prieteni nu am modificat-o eu, s-a modificat singură. Nimeni nu își face curat în lista de prieteni, ei se triază singuri. În momentul în care, aflat la necaz, nu sare nimeni să te ajute, înseamnă că este problema ta. Nu am fost dezamăgită, pentru că nu m-am amăgit. Nimeni nu-mi spusese că va sări să mă ajute dacă pățesc ceva. Cum să te dezamăgească cineva care nu ți-a promis nimic, nu îți datorează nimic?

Pe lumea asta nimeni nu datorează nimic nimănui. Oamenii nu sunt obligați să te amăgească, să te ridice în slăvi. E clar că am făcut ceva bun dacă, în secunda când nimeni nu îmi datora nimic, a sărit un om și m-a salvat, a mai sărit un om și m-a ajutat, a mai sărit un om și m-a angajat. Dacă m-aș fi purtat urât cu toată lumea, m-aș fi gândit numai la mine și la faptul că omenirea îmi datorează mie, și eu ei nu, nu ar fi sărit nimeni și viața mea, într-adevăr, s-ar fi schimbat la 180 de grade. Viața mea este mai bună acum decât era înainte", a spus Teo Trandafir pentru viva.ro.

"I-am mulțumit lui Dumnezeu că nu a fost copilul meu. Motivul a fost pur egoist. Dacă Maiei i se rupe o unghie, eu sufăr ca un câine. Nu aș fi putut supraviețui dacă i s-ar fi întâmplat copilului meu ceva rău. Ar fi fost două vieți în joc. Așa a fost cea mai bună variantă, ca de obicei, aleasă de Dumnezeu, și nu s-a pierdut niciuna", a mai spus vedeta.

"Nu cer de la viață bani mulți, casă la Miami"

"Aș minți să spun că îmi lipsește ceva sau am eu așteptări prea mici și nu cer de la viață bani mulți, casă la Miami. Eu nu înțeleg lucrurile așa, dimpotrivă, le-am înțeles invers. Am înțeles că succesul se clădește privind în jos ca să nu cazi în cap, să vezi treptele. Așteptările ți le clădești pe ce ai în spate, pe ceea ce deții. Oamenii aici greșesc și se dezamăgesc. Își creează niște așteptări imposibil de atins. Mie nu îmi lipsește nimic, pentru că în acest moment lucrez pentru ceva ce se va întâmpla. Toată cariera mea m-am uitat în jos și nu mi-am dat niciodată seama de succesul meu, pentru că nu m-am uitat în sus", spunea Teo Trandafir într-un interviu recent pentru ciao.ro.