Teo Trandafir dă cărțile pe față despre Dan Negru: Tu niciodată nu poți...

Teo Trandafir a avut o pauză de emisie, vara aceasta. Acum, prezentatoarea TV a revenit cu forțe proaspete, cu un nou proiect. După ce Bursucul a plecat la cârma matinalului Kanal D, Teo Trandafir a făcut echipă cu Mihai Mitoșeru și Bella Santiago. Acum, vedeta poate fi urmărită pe micile ecrane cu emisiunea matinală de weekend, ”Teo Show”.

Recent, prezentatoarea TV a făcut dezvăluiri inedite despre carieră, dar și despre discuțiile pe care le-a avut cu colegul său, Dan Negru.

”N-am vrut niciodată să fiu înaintea mea prin deșert”

”Eu am mers întotdeauna pe rețeta clasică, pe ce am știut să fac, pe ce mi-a lăsat Dumnezeu, am mers din mine și m-am cărat pe mine în spate prin deșert. N-am vrut niciodată să fiu înaintea mea prin deșert. Lăsați, mai bine mă car eu pe mine prin deșert! Am făcut lucruri clasice pe care nu le regret, într-adevăr nu sunt om de format. Și mi s-a și spus asta în repetate rânduri. Eu sunt un om de emisiune de autor. În momentul în care m-ai băgat într-un format, m-ai încleștat. Chiar asta vorbeam cu Dan Negru și el era perfect de acord cu mine”, a spus Teo, citează Spectacola.

Dan Negru, înainte de premiera show-ului “Tu urmezi!”: “Există un public numeros și pentru astfel de programe TV”

Așteptarea a luat sfârșit, iar emisiunea “Tu urmezi!”, unicul show din România în care se stă la coadă la cultură generală și distracție tocmai ce a avut premiera, la Kanal D! A venit rândul românilor să se bucure de game show-ul care a scris istorie în televiziune.

”`Tu urmezi!` (...) și `Jocul cuvintelor` (...) sunt emisiuni curajoase, pentru că aduc un altfel de public la televizor. Ambele producții sunt emisiuni pentru toată familia, care exersează inteligența celor care le privesc. Am văzut în datele de audiență că avem un număr mare de copii care ne urmăresc și mă bucură că prin noi își pot exersa vocabularul la `Jocul Cuvintelor` și cultura generală la `Tu urmezi!`. Kanal D e televiziunea care are curajul să ofere două show-uri TV despre vocabularul limbii române și despre cultura generală, și audiențele de până acum au arătat că există un public numeros și pentru astfel de programe TV. E o onoare și o bucurie că l-am descoperit”, spune Dan Negru, prezentatorul show-ului.

Pe viitorii concurenți îi așteaptă experiența unui adevărat spectacol de televiziune, tensiunea concursului, dar și premiile uriașe puse în joc. Acestea se vor afla pe pupitrul la care vor sta concurenții, față în față cu Dan Negru, “ascunse” în niște cilindri pe care participanții îi vor alege după ce răspund corect la cel puțin trei întrebări din cele patru adresate de Dan Negru (“Tripletă”). Sumele puse la bătaie variază între 5.000 lei și 150.000 de lei, dar concurenții au șansa de a-și adjudeca și un jackpot de 100.000 de lei, dacă ajung în runda finală.

Pentru a câștiga premiile puse în joc, concurenții trebuie să dovedească faptul că au cunoștințe din domenii diferite, perspicacitate și nu în ultimul rând atenție și viteză de reacție. De asemenea, stăpânirea de sine sub presiunea timpului este un atu foarte important în traseul concurentului, putând face diferența între eșec și câștig.

