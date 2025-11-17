€ 5.0844
Tehnica pernei a maestrului chinez Mu Yuchun: Cum să ai cel mai bun somn din viața ta
Data actualizării: 19:08 17 Noi 2025 | Data publicării: 19:08 17 Noi 2025

Tehnica pernei a maestrului chinez Mu Yuchun: Cum să ai cel mai bun somn din viața ta
Autor: Alexandra Curtache

somn_98994500 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @senivpetro
 

Un influencer din domeniul sănătății a prezentat metoda de somn a unui maestru chinez, care promite că aceasta poate transforma complet calitatea nopților dumneavoastră. „Tehnica pernei”, este ușor de aplicat și nu necesită echipamente speciale.

Justin Agustin, creator de conținut pe TikTok, susține că a descoperit secretul „celui mai bun somn” prin metoda maestrului Mu Yuchun. Într-un videoclip postat pe pagina sa (@justin_agustin), Agustin explică: „Acesta este Maestrul Mu Yuchun și, potrivit lui, am dormit greșit toată viața”.

Maestrul Mu Yuchun, expert în arte marțiale și specialist în medicina tradițională chineză, acupunctură și masaj, a fondat în 2005 Asociația Tradițiilor și Culturii Chinei. El susține că majoritatea oamenilor nu dorm corespunzător: cei care dorm pe o parte sau pe spate pot pune presiune inutilă asupra coloanei și asupra fluxului sanguin, iar cei care dorm pe burtă știu deja că postura lor nu este recomandată.

Tehnica pernei: mici ajustări, efecte mari

Pentru cei care dorm pe o parte, Mu Yuchun recomandă să plasați o pernă sub încheietura mâinii, ridicând brațul și reducând tensiunea în zona umărului. În plus, îmbrățișarea unei perne în locul poziției tradiționale cu brațul peste piept ajută la deschiderea plămânilor și la o mai bună circulație.

Dacă preferați să dormiți pe spate, maestrul recomandă așezarea unei perne sub picioare pentru a diminua presiunea asupra zonei lombare și pentru a îmbunătăți fluxul sanguin în partea inferioară a corpului. Ajustarea pernei sub cap poate sprijini gâtul, reducând presiunea asupra coloanei și deschizând căile respiratorii, ceea ce nu necesită perne speciale, ci doar conștientizarea poziției corecte.

Agustin subliniază: „Sunt sigur că mulți dintre voi faceți deja acest lucru, dar micile ajustări fac diferența între un somn obișnuit și cel mai bun somn din viața voastră”.

Calitatea somnului contează mai mult decât orele de odihnă

Un alt aspect important pe care îl evidențiază experții este că durata ideală de somn, cele „opt ore magice”, nu este la fel de crucială precum calitatea somnului. James Leinhardt, expert și speaker TED, explică: „Pentru majoritatea oamenilor, opt ore sunt nerealiste. Studiile arată că nici măcar una din cinci persoane nu doarme opt ore. Principalul lucru este calitatea somnului, nu cantitatea”.

Astfel, prin aplicarea metodei maestrului Mu Yuchun, concentrarea nu trebuie să fie pe numărul de ore, ci pe modul în care corpul și coloana se simt în timpul nopții. Ajustările simple ale pernei și ale poziției pot face diferența între un somn agitat și un somn profund, relaxant și regenerant.

Metoda pernei a maestrului Mu Yuchun demonstrează că uneori soluțiile simple sunt cele mai eficiente. Nu este nevoie de gadgeturi scumpe sau echipamente speciale: doar o pernă și atenție la modul în care vă poziționați corpul pot transforma complet calitatea somnului. 

@justin_agustin Want to improve your sleep quality and wake up feeling refreshed? Mu Yuchun’s pillow sleep technique promotes deep relaxation and full-body comfort. Placing a pillow under the knees encourages better spinal alignment, while a neck support pillow provides gentle head and neck positioning. Side sleepers can use a pillow between the knees for extra balance and ease. This method enhances natural circulation, reduces tension, and supports a more restorative sleep experience. If you’re looking for a simple way to enjoy a better night’s rest, try this effective sleep positioning technique for improved relaxation and overall well-being. #sleep #bettersleep #fallasleep #howto #nightroutine ♬ original sound - Justin Agustin

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

