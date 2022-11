TeChallenge: Elevii şi studenţii care s-au remarcat în competiţie vor fi premiaţi

"Cea de-a şasea ediţie a competiţiei TeChallenge, organizată de Universitatea Politehnica din Bucureşti şi Honeywell România, îşi va desemna câştigătorii. (...) Juriul - format din reprezentanţi ai companiei Honeywell şi ai UPB - va premia, vineri, echipele care s-au remarcat în cadrul competiţiei", se arată într-un comunicat de presă. Astfel, un număr de 126 de elevi de liceu şi studenţi de la Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Universitatea de Petrol-Gaze din Ploieşti şi Universitatea Politehnica din Timişoara s-au înscris în concurs anul acesta cu 533 de proiecte.

“Întâlnire cu energia”, proiect inedit cu premii în bani

Elevii de clasa a IV-a din București și 6 județe (Argeș, Brașov, Constanța, Dolj, Galați, Ilfov) participă la cea de-a 15 ediție a programului educațional extra-școlar “Întâlnire cu energia”. În cadrul acestui program sunt susținute 2 lecții la ora de “Științe ale naturii” de către echipe mixte, formate din lectorii Asociației Hand across Romania și voluntari din cadrul ENGIE Romania. În perioada mai-iunie a acestui an s-au derulat 150 de sesiuni/lecții online susținute de lectorii Hand Across Romania pentru 3.100 de elevi.

Pe parcursul lecțiilor, copiii descoperă tipurile de energie, parcursul gazului natural și al energiei electrice de la extracție/producție până acasă, soluții de energie verzi, află despre ce pot face pentru a preveni incidentele legate de utilizarea energiei și despre modalitățile de economisire a energiei și protecția mediului înconjurător. Elevii sunt însoțiți în aventurile fantastice ale energiei de cele 2 personaje-mascotă, Electro, personificarea atomului de energie electrică și Metano, o moleculă de gaz creată de o elevă participantă la prima ediție a programului din 2007.

Acest program educațional vine în completarea noțiunilor existente în programa școlară, utilizând instrumente și metode atractive și interactive de prezentare a conținutului informațional transmis, propunându-și să dezvolte în rândul copiilor comportamente responsabile privind consumul de energie și utilizarea în siguranță a surselor de energie. Broșura programului poate fi consultată și descărcată gratuit pe site-ul www.engie.ro. Din dorința de a fi cât mai aproape de obiceiurile de consum ale copiilor, a fost integrată în program tehnologia VR cu ajutorul căreia imersia în universul energiei este una memorabilă.

Încurajând spiritul de echipă în cadrul comunității de elevi, cadre didactice, părinți, programul și include un concurs de proiecte, destinat școlilor participante în program, valoarea premiului fiind de 25.000 lei. Proiectele au în vedere următoarele axe: Educație și conștientizare, Protecția mediului înconjurător, Economie de energie. Informații detaliate despre condițiile de participare la concurs pot fi consultate în regulamentul concursului disponibil pe site-ul engie.ro și handacross.ro.

