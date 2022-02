Taxe şi impozite în România. Bulai, mai bogat decât Hrebenciuc: Două case şi trei maşini

"Impozitele prin alte părţi sunt foarte mari. La noi nu sunt încă atât de mari", a declarat Alfred Bulai la Nod în Papură.

"La noi e un truc, o chestie formidabilă care îi avantajează pe bogaţi. Se calculează impozitul pe clădiri, proprietăţi după tot felul de formule, dar nu după valoare. Adică unul poate plăti pentru un ditamai viloiul dublu faţă de un apartament oarecare. O nimica toată, câteva sute de lei pe an. Ori el ar fi trebuit să plătească x la sută din valoare. Venise şi Marcel Ciolacu, PSD-ul, să spună că se vor impozita al doilea, al treilea apartament, a doua maşină, etc. Pune, dom'le, pe valoare, că poate are o singură maşină omul, dar de 100.000 de euro", a spus Val Vâlcu.

"Evident, da! Chiar glumeam acum 15 ani, pentru că m-am uitat pe datele fiscale. Eram mai bogat ca Hrebenciuc. El avea un apartament şi o maşină. Eu aveam două apartamente, că murise mama şi nu îl vândusem pe ăla. E adevărat că erau confort 2. Dar aveam şi trei maşini. Eram nabab. Casele erau în Pantelimon, iar maşinile o Dacia Nova, o Supernova şi un Oltcit luat la mâna a noua, a zecea.

Peste tot oamenii inventează mecanisme ca să nu plătească taxele. În lumea arabă, nu îşi termină casele, spre exemplu. Spun mereu că e în lucru casa", a mai punctat Bulai.

Garsoniera de 11 mp din Cluj, la Nod în Papură. Comparaţie cu căminele de nefamilişti: Să construim repede şi pentru mulţi

"Nu vorbim și de garsoniera din Cluj de 11 metri pătrați și nu știu câte zeci de mii de euro? Circulă bancuri că dacă vin hoții trebuie să ieși afară că n-au loc cu tine înăuntru”, a început discuția Val Vâlcu în emisiunea „Nod în papură”.

"Mă, acum dacă e doar de închiriat probabil că se închiriază și spații mai mici. Știi că sunt apartamente mai mici decât atât în România”, a replicat sociologul Alfred Bulai.

"Mai mici de 11 metri pătrați? Că înseamnă 3 metri pe 3 metri jumătate”, a răspuns Vâlcu.

"Da, du-te la Cosmos, la capătul Pantelimonului. E partea cu fostul liceu Sahia, în spate erau niște blocuri cu 'apartamente', teoretic confort patru. Deci era un fel de cameră, n-avea bucătărie. Avea un geam și puneai o masă acolo. Asta era tot”, a transmis Bulai.

"Căminele de nefamiliști erau cel mai odioase”, a mai spus Vâlcu.

"I-au izolat, era.. demență. Era lagăr ce era acolo. Din păcate, comuniștii au avut o viziune tâmpită vizavi de spațiul de locuit. Au fost perioadele frumoase de deschidere, anii ’60-’70, când s-au construit primele mari cartiere, de exemplu în București Balta Albă și Drumul Taberei, cu apartamente civilizate ca dimensiuni”, a adăugat sociologul.

