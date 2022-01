Tatăl Raisei, după ce fiica sa a fost spulberată pe trecerea de pietoni: Acest poliţist o să plătească şi el, tot cu viaţa

Tatăl Raisei, fetița spulberată de o mașină de Poliție atunci când traversa strada pe o trecere de pietoni, a făcut declarații cutremurătoare după ce și-a pierdut fiica în teribilul accident.

"A fost greu! A fost foarte greu! Dar, probabil că o să ne ajute să trecem mai departe. (...) Suntem în ianuarie și ar fi trebuit să fie zăpadă și ger, dar soarele acesta a ieșit numai pentru ea, ca să-i lumineze calea. Să știți că acest polițist o să plătească.

Probabil Dumnezeu face în aşa fel încât şi acest poliţist o să plătească şi el tot cu viaţa, pentru fata mea, pentru că așa ar trebui", a spus tatăl fetiței la Antena 3.

"Eu sper că autorităţile o să-şi facă treaba şi datoria"

Bărbatul a mai spus și că speră ca autoritățile să își facă treaba în acest caz.

"Eu sper că autoritățile o să-și facă treaba și datoria, pentru că totuși e un copil de 11 ani care nu ar fi trebuit să plece așa repede pentru un nenorocit care aleargă ca disperatul. Eu sper că o să fie bine, dar toți trebuie să ne gândim că trăim în România.

Și, trăind în România, s-ar putea ca totul să fie mușamalizat, toți să se spele pe mâini. Dar noi sperăm să fie bine. Să se facă dreptate! Să plătească pentru că asta e.”, a mai spus acesta.

Martor al accidentului în care a murit Raisa: Imagini greu de descris. Nu am mai plâns de 20 de ani, am reușit să plâng atunci

Unul dintre martorii accidentului în care a murit Raisa a mărturisit că este vecin cu familia fetiței și că atunci când a ajuns la fața locului, copila era în echipajul SMURD, iar medicii încercau să îi salveze viața. "Nu am mai plâns de 20 de ani, am reușit să plâng atunci.", a spus bărbatul despre această tragedie. Totodată, martorul a povestit că tatăl copilei, vădit afectat de faptul că și-a văzut fetița accidentată, a trebuit să fie calmat de către ceilalți oameni aflați pe stradă.

"Eu am ajuns post accident, nu știu minute aproximative să zic. Era și tatăl fetiței acolo. Fetiței i se acorda primul ajutor în SMURD. Relatări despre accident nu am, post accident, doar ce l-am susținut pe tată și ce am fost martor la prelevare de probe. Imagini greu de descris, inclusiv urletele tatălui. Nu am mai plâns de 20 de ani, am reușit să plâng atunci. Greu, greu și pentru noi, vecinii, noi suntem doar vecini. Greșeli banale de șofer. Era supărat, era revoltat, am încercat să îl liniștesc. Am încercat să îi spun că soluția este să se roage să îi scape fetița, nu să își facă dreptate. Nu a vrut să facă revoluție, dar impulsul clar că era de supărare, de frustrare și reacțiile nu se știe niciodată atunci cum le abordezi. Am încercat doar să îl liniștesc și să fim alături de ei.", a declarat martorul la Realitatea Plus. Cite;te mai mult AICI.

