Martor al accidentului în care a murit Raisa: Imagini greu de descris. Nu am mai plâns de 20 de ani, am reușit să plâng atunci / Foto: Captură video Realitatea Plus

Unul dintre martorii accidentului în care a murit Raisa, fata ucisă pe o trecere de pietoni din capitală de către o mașină de poliție, a făcut mai multe declarații. Acesta a mărturisit că este vecin cu familia fetiței și că atunci când a ajuns la fața locului, copila era în echipajul SMURD, iar medicii încercau să îi salveze viața. "Nu am mai plâns de 20 de ani, am reușit să plâng atunci.", a spus bărbatul despre această tragedie. Totodată, martorul a povestit că tatăl copilei, vădit afectat de faptul că și-a văzut fetița accidentată, a trebuit să fie calmat de către ceilalți oameni aflați pe stradă.

"Eu am ajuns post accident, nu știu minute aproximative să zic. Era și tatăl fetiței acolo. Fetiței i se acorda primul ajutor în SMURD. Relatări despre accident nu am, post accident, doar ce l-am susținut pe tată și ce am fost martor la prelevare de probe. Imagini greu de descris, inclusiv urletele tatălui. Nu am mai plâns de 20 de ani, am reușit să plâng atunci. Greu, greu și pentru noi, vecinii, noi suntem doar vecini. Greșeli banale de șofer. Era supărat, era revoltat, am încercat să îl liniștesc. Am încercat să îi spun că soluția este să se roage să îi scape fetița, nu să își facă dreptate. Nu a vrut să facă revoluție, dar impulsul clar că era de supărare, de frustrare și reacțiile nu se știe niciodată atunci cum le abordezi. Am încercat doar să îl liniștesc și să fim alături de ei.", a declarat martorul la Realitatea Plus.

Reamintim că accidentul s-a produs, joi, 13 ianuarie 2022, în jurul orei 13:00, în București, în Sectorul 1. Două fetițe treceau pe trecerea de pietoni când polițistul le-a lovit. O fetiță a murit la locul accidentului, alta a fost rănită grav la picior și a fost operată.

Lucian Bode, prima reacție după ce un polițist a lovit două fetițe pe trecerea de pietoni: Ca să nu mai avem discuții!

Lucian Bode a oferit, luni dimineață, prima reacție ca urmare a accidentului mortal din București. Ministrul de Interne a anunțat modificări în procedura de angajare din sursă externă.

"Regret enorm această tragedie care a șocat o țară întreagă și, dincolo de funcția ministerială, sunt tatăl unei fetițe de vârstă apropiată cu Raisa, iar sentimentul pe care-l simt este unul cutremurător. Știm că orice aș spune, orice am face, nu o putem aduce pe Raisa înapoi. Vorbim de o faptă ireparabilă. Pentru familia îndoliată și pentru opinia publică, am obligația să dispun măsuri în limita competențelor legale și să prezint rezultatele acestor măsuri. Încă o dată, transmit condoleanțe familiei Raisei și însănătoșire grabnică Mariei. Așadar, imediat după producerea acestei tragedii, am solicitat transparență și celeritate în documentarea acestui caz. Am alocat resurse suficiente și am sprijinit nemijlocit procurorul. Imediat ce s-a pus în mișcare acțiunea penală, polițistul a fost pus la dispoziție de către Poliția Capitalei, care, în paralel, a declanșat verificări cu privire la situația agentului, luând, totodată, și alte măsuri organizatorice. Fac precizarea că polițistul se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, misiuni polițienești, la solicitarea structurii de evidență a populației. Precizez că nu executa o misiune cu caracter de urgență.", a declarat Lucian Bode. Citește mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News