Lucian Bode, prima reacție după ce un polițist a lovit două fetițe pe trecerea de pietoni: Ca să nu mai avem discuții!

Lucian Bode a oferit, luni dimineață, prima reacție ca urmare a accidentului mortal din București. Ministrul de Interne a anunțat modificări în procedura de angajare din sursă externă.

Accidentul s-a produs, joi, 13 ianuarie 2022, în jurul orei 13:00, în București, în Sectorul 1. Două fetițe treceau pe trecerea de pietoni când polițistul le-a lovit. O fetiță a murit la locul accidentului, alta a fost rănită grad la picior și a fost operată.

Iată ce a declarat ministrul de Interne:

- Regret enorm această tragedie care a șocat o țară întreagă și, dincolo de funcția ministerială, sunt tatăl unei fetițe de vârstă apropiată cu Raisa, iar sentimentul pe care-l simt este unul cutremurător. Știm că orice aș spune, orice am face, nu o putem aduce pe Raisa înapoi. Vorbim de o faptă ireparabilă. Pentru familia îndoliată și pentru opinia publică, am obligația să dispun măsuri în limita competențelor legale și să prezint rezultatele acestor măsuri. Încă o dată, transmit condoleanțe familiei Raisei și însănătoșire grabnică Mariei. Așadar, imediat după producerea acestei tragedii, am solicitat transparență și celeritate în documentarea acestui caz. Am alocat resurse suficiente și am sprijinit nemijlocit procurorul. Imediat ce s-a pus în mișcare acțiunea penală, polițistul a fost pus la dispoziție de către Poliția Capitalei, care, în paralel, a declanșat verificări cu privire la situația agentului, luând, totodată, și alte măsuri organizatorice. Fac precizarea că polițistul se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, misiuni polițienești, la solicitarea structurii de evidență a populației. Precizez că nu executa o misiune cu caracter de urgență. (...)

- Legea este foarte clară. Tot ce înseamnă conducere în regim prioritar- și dacă te deplasezi în misiune polițienească sau de urgență- are obligația cel care conduce o mașină a Poliției să circule cu prudență și este scutit doar de partea contravențională, nu și de răspunderea penală. Am făcut această precizare ca să nu mai avem discuții că dacă ar fi fost într-o misiune de urgență nu avea obligația să fie atent la pietonii care traversează pe trecerea de pietoni.

- Am decis să reanalizăm, la nivel MAI, procesul de recrutare din sursă externă, pe cât de necesar, pe atât de riscant, în unele situații. (...) Vom pune accent, în continuare, pe componenta de recrutare de specialiști în MAI în acțiunile de recrutare externă. (...) Este necesar să creștem cifra de școlarizare, atât în școlile speciale, cât și la Academie, lucru care s-a întâmplat anul trecut, avem cea mai mare cifră de școlarizare în 2021, din ultimii 5-6 ani. Este extrem de important procesul de pregătire continuă a angajaților din MAI, la toate structurile, nu doar la ordine publică. Acest lucru l-am făcut și anul trecut.

- MAI a identificat o serie de măsuri, de modificări, de probleme, pe care trebuie să le gestionăm în legislația rutieră. Fac un apel la întreaga clasă politică să ne susțină în Parlament pentru a modifica, moderniza legislația rutieră în România.

(...)

Citește și: Crimă în Bolintin Vale. Bode acuză PUTREGAIUL unui sistem degradat: Am dispus măsuri rapide

- Cele două subiecte au fost permanent în atenția mea și nu numai. Faptul că am ales să nu ies și să nu comunic public pe aceste subiecte reprezintă încercarea de a responsabiliza mai mult actul de comandă, cei care gestionează direct structurile MAI fiind cei care trebuie să-și asume acest rol. În România, trebuie să învățăm să ne asumăm responsabilități la toate eșaloanele puterii.

(...)

- Un accident în care un copil e omorât pe trecerea de pietoni e o tragedie. Pentru mine, imaginea și comentariile cum că polițistul ar fi verificat cu piciorul dacă fața trăiește au fost la fel de șocante ca și accidentul în sine. Pentru mintea unui om normal, o astfel de imagine nu poate fi concepută, înțeleasă. Evident că am verificat dacă s-a întâmplat. Este parte în dosar. Sunt martori audiați care spun dacă s-a întâmplat sau nu așa. (...) Mă feresc să mă transform în comentator, încerc aici să dispun măsuri. Ancheta procurorului va lămuri și acest aspect.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News