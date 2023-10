Tată și fiică din Israel, reuniți de frica de moarte, după șase ani în care nu și-au vorbit: "Inima mi s-a oprit. Creierul a început să lucreze. Eram în stare de șoc"

După divorțul părinților săi, în urmă cu 6 ani, Neta nu a mai păstrat legătura cu tatăl său. Toată viața i s-a schimbat într-o zi tragică, atunci când a fost victima a șase gloanțe trase de teroriștii Hamas care au atacat Israelul.

Shimon Portal, un polițist aflat deja într-un schimb de focuri în orașul Sderot, situat în apropiere, a primit un mesaj de la fiica sa: "Sunt aproape (luptătorii Hamas - n.n.)". Tatăl a fost profund șocat și i-a răspuns cu disperare: "Încuie ușile. Te rog, răspunde. Te rog." Cu toate acestea, răspunsul a întârziat, deoarece teroriștii Hamas atacaseră deja Kibbutzul Kfar Aza.

Neta se află acum într-un spital din Tel Aviv și a relatat experiența sa traumatizantă jurnaliștilor BBC. Medicii au reușit să extragă gloanțele din corpul ei - cinci din piciorul stâng și unul din piciorul drept. Tânăra își amintește cu groază cum a leșinat atunci când luptătorii Hamas au pătruns în adăpostul în care se afla și au deschis focul.

"Stăteau pe o mașină cu o mitralieră mare, fumau și râdeau"

"Împușcau oameni. Împușcau copiii. Și oamenii strigau: Te rog nu, te rog nu. Am făcut eforturi să mă trezesc, pentru că nu voiam să mor. Santi (n.r. Santiago, iubitul ei) mi-a spus: "Neta, te rog deschide fereastra și sari". Am început să deschid geamul și am văzut (afară - n.n.) 10 sau 15 teroriști. Stăteau pe o mașină cu o mitralieră mare, fumau și râdeau de parcă ar fi fost în vacanță", spune Neta.

Neta spune că le-a fost frică să sară afară, dar, când un atacator a aruncat o grenadă în adăpost, Santi a apucat-o de mână și au sărit împreună pe fereastră. Când i-au văzut, teroriștii au început să tragă în ei. Neta a fost lovită de mai multe gloanțe în picior și în mână.

Cu toate acestea, iubitul ei i-a strigat: "Te rog, ridică-te și fugi. Dacă nu te ridici, vom muri. O să murim." Santiago a reușit să o ducă într-un loc mai sigur, la două străzi distanță, unde s-au ascuns sub o grămadă mare de gunoaie. Santiago a folosit propria sa cămașă pentru a opri hemoragia de la picioarele Netei.

"Inima mi s-a oprit. Creierul a început să lucreze. Eram în stare de șoc"

În acest timp, ea a reușit să-i trimită un alt mesaj tatălui său: "Tată, am fost împușcată. Ajută-mă!". Răspunsul a venit imediat: "Sunt pe drum."

"Inima mi s-a oprit. Creierul a început să lucreze. Eram în stare de șoc", spune bărbatul, referitor la momentul în care a primit mesajul fiicei sale.

Acesta a ajuns în Kfar Aza cu o mașină de poliție nemarcată, însă luptătorii Hamas au început să tragă. A reușit să se salveze și, după ce și-a recăpătat calmul, a încercat din nou să ajungă la fiica sa. De data aceasta, zona era liberă, deoarece teroriștii intraseră în case. Așa că a început să o strige pe Neta.

"Trei copii au fugit spre mașina mea, pentru că mă auziseră strigând în ebraică. Am deschis ușa din față și au început să urce, dar doi teroriști au ieșit din case și au tras în noi”, povestește Shimon, adăugind că a reușit să fugă împreună cu ei.

Bărbatul nu știa unde locuiește fiica lui, dar s-a îndreptat spre locul indicat de ea și a reușit să o găsească în scurt timp. Alături de Santiago, care și el fusese împușcat în picior, a ajutat-o să urce în mașină și au pornit spre spital.

