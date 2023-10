TAROM va avea o nouă conducere. Bogdan Popescu ar urma să fie numit CEO al companiei - surse

Potrivit unor informaţii intrate în posesia redacţiei DCBusiness.ro, săptămâna viitoare urmează ca Bogdan Popescu să fie numit CEO al companiei aeriene TAROM. În urmă cu câteva săptămâni, chiar ministrul Transporturilor a declarat că e posibil ca, în curând, compania să aibă un nou manager general, "care provine din zona aceasta, să zicem corporatistă, care nu are neapărat o legătură cu zona de de aviaţie, dar are foarte mare legătură cu modul în care se conduce o companie multinaţională. Poate că asta este soluţia pentru a ieşi din acest cerc vicios".

Consultând CV-ul lui Bogdan Popescu, aflăm că acesta a activat în cadrul unor companii foarte importante - Microsoft, Metro sau Shell -, având diferite funcţii.

"Manager executiv cu peste 25 de ani de experiență, cu o bază solidă în activitățile comerciale și operaționale, în domeniile petrol și gaze, comerț en-gros, agricultură și IT. Am petrecut peste 15 ani la Shell, 5 ani la METRO și în prezent mai mult de 4 ani la Microsoft. Am lucrat în 4 țări, conducând echipe cultural diverse și supervizând diverse operațiuni, cea mai mare având un volum de afaceri anual de peste 2 miliarde de dolari SUA și bugete operaționale anuale care depășesc 10 milioane de euro", spune despre el Bogdan Popescu, în CV-ul pe care îl puteţi consulta aici.

