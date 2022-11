Tania Popa a recunoscut de ce a participat la "Sunt celebru, scoate-mă de aici". "Soțul m-a trimis să slăbesc"

"Crede-mă că eu, în țară, când vedeam o broscuță mică, mică, după ploaie, chiar și călcată de mașină, țipam și traversam pe partea cealaltă… ca să întelegi. Și acolo a fost cu… nu erau broaște… erau monștri. Nu se compară cu conviețuirea cu oameni străini, diferiți și nu din mediul meu. Cred că mult prea mult timp am stat cu oameni din mediul meu sau oameni care pur și simplu mă cunosc, nu știu cum să spun. Asta a fost cel mai greu, aș putea spune.

Eu chiar m-am dus pentru experiență, spre deosebire de soțul meu care m-a trimis să slăbesc. Și am slăbit 8 kilograme, dar acum oscilez cu 2 kilograme… plus, minus. Dar mai mult de 2 kilograme nu am pus pe mine. Eu m-am dus pentru experiență. Sunt un om curajos, mă duc cu capul înainte… în viață și în cariera mea sunt atât de liniștită cu toate, nu mai trebuie să fac, să demonstrez nimic, aveam nevoie de experiențe noi. Că viața mea să fie palpitantă în continuare", spus Tania Popa pentru ciao.ro.

"Primul lucru la care m-am gândit a fost să sun acasă, îmi era foarte, foarte dor de familie, de micuții mei, de soțul meu. Sentimentul acesta de “apartenență” este sublim pentru mine. Să ai la cine și pentru cine să te întorci de oriunde! Fie și din Junglă!:)

A fost cu de toate. Am câștigat doi oameni de suflet, pe Cornel și pe Giani. În planul fobiilor și al fricilor, știam că sunt un om curajos, îmi pare rău că n-am prins probe cu apă sau cu înălțime. Am scapăt de teama de șobolani, mă pot plimba prin Herăstrău liniștită, ce să zic...", a spus Mara Bănică pentru ciao.ro.

"Celor de acasă le-aș spune că motivația mea a fost legată de a-mi demonstra mie și apoi lor că am rămas un om la fel de puternic ca acum 20 de ani, când transmiteam reportaje din Baghdadul în flacări la propriu! Fiecare dintre noi a avut motivații diferite, unii și-au dorit să devină rege sau regină, alții să apară o dată-n viață la Pro tv, iar alții chiar și-au testat limitele", a mai spus vedeta.

"E un mix interesant de sentimente. Bucurie, mândrie, frustrare, dezamăgire, recunoștință. Cred că și un soi de ușurare că s-a terminat…a fost foarte greu. Nu știu cât s-a simțit la televizor din intensitatea și duritatea show-ului. Am tot respectul pentru colegii mei care au rămas în continuare acolo și luptă. Chiar este uluitor de greu în junglă. Eu am ajuns la capătul puterilor, am clacat psihic și acum merg acasă. Și asta face parte din joc", a povestit Alex Bogdan, după eliminarea de la "Sunt celebru, scoate-mă de aici!", pentru ciao.ro.

"Jungla te dezbracă de toată încărcătura ta negativă"

"Mi-am dat seama de foarte multe chestii care lipseau din viața mea și pe care vreau acum să le pun la loc. Simt că mi-am redescoperit ambiția pe care o aveam ca atlet și sunt montat să fac foarte multe proiecte în teatru. Jungla cred că te dezbracă de toată încărcătura ta negativă, de tot balastul pe care l-ai adunat din societate. Devii cumva mai ușor și capeți o libertate fantastică să-ți vezi drumul care te așteaptă mai clar. Doamne ajută să am și noroc să pot duce la capăt tot ce mi-am propus ca actor și regizor", a mai declarat actorul. Citește mai departe>>

