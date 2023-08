Tânără leșinată la Untold, ignorată de o altă fată din public: "Șase persoane strigau la ea să facă loc să o scoatem. Ne-a împins cu fundul să o lăsăm în pace"

"Prima mea experiență la un festival a fost distrusă de oameni.

Am fost la Untold prima oară anul ăsta. De prin 2015 îmi doream să merg la concert Imagine Dragons și am zis că, dacă nu merg acum, nu se știe dacă mai am ocazia. În ziua în care au cântat, am vrut să prind loc în față. Am ajuns la Arena de la 16:00, ei începând să cânte după 22:00 și înainte lor fiind şi alți cântăreţi. Oamenii care au prins loc lângă gard întreceau limita de nesimțire efectiv. Foarte mulți au stat cu spatele la scenă și mai erau şi vreo doi tipi care au huiduit toți cântăreții. Mi se pare efectiv lipsit de orice bun-simț să stai cu spatele la scenă, în primul rând.

Când se apropia ora la care intra Imagine Dragons, lumea a început să se împingă foarte tare. Eu nu mai aveam efectiv loc să mă mișc absolut deloc şi am fost şi despărțită de grupul meu de prieteni de oameni care veneau din spate şi se băgau în faţă.

Când a intrat trupa, o fată mai din spate a leșinat şi lumea i-a făcut loc în faţă, să fie scoasă de medici pe lângă scenă. Tipa care era lângă gard, în faţa mea, nu voia să îi facă loc. Strigam șase persoane disperate să facă loc să o scoatem şi ea nu ne băga în seamă, ba chiar ne-a împins cu fundul să o lăsăm în pace.

Tot concertul eu nu am avut loc să mă mișc, nici măcar să ridic mâna să mai filmez şi eu câteva momente nu aveam loc. Pe toată durata concertului, tot ce am putut face a fost să mă gândesc că abia aștept să ies de acolo mai repede. Nu am putut să mă concentrez la spectacol, deși trupa a fost genială şi abia așteptam concertul ăsta", a povestit o tânără pe Reddit.

