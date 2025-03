Taiwanul sare cu banii. Investiție de proporții după ce Trump a spus: Ar trebui să ne plătească pentru apărare

Președintele american Donald Trump a anunțat o investiție de 100 de miliarde de dolari în SUA în următorii patru ani de către producătorul de cipuri Taiwan Semiconductor Manufacturing. Trump s-a întâlnit luni cu președintele și CEO-ul companiei la Casa Albă.

"Taiwan Semiconductor anunță că va investi cel puțin 100 de miliarde de dolari în SUA în următoarea perioadă de timp pentru a construi facilități de producție pentru semiconductori, înțeleg că în principal în Arizona, care este un stat minunat, îmi place pentru că am câștigat acolo, dar am câștigat în majoritatea statelor și am câștigat foarte bine. Cele mai puternice cipuri pentru Inteligența Artificială vor fi făcute aici, în America, și o mare parte din ele de către această companie. Deci o nouă investiție de 100 de miliarde va veni în facilități de producție și vor crea multe mii de locuri de muncă, locuri de muncă bine plătite", a declarat Donald Trump în cadrul unei conferințe de presă.



„Suntem încântați să avem ocazia să ne întâlnim cu președintele și așteptăm cu nerăbdare să discutăm despre viziunea noastră comună pentru inovare și creștere în industria semiconductoarelor, precum și să explorăm modalități de a consolida sectorul tehnologiei împreună cu clienții noștri”, a declarat TSMC într-o declarație, înainte de întâlnirea cu Trump.

Donald Trump ceruse Taiwanului bani pentru apărare

Anunțul lui Trump este cel puțin interesant, în contextul în care Taiwanul este țara care este amenințată de China că va fi luată cu forța, iar într-o declarație anterioară, președintele SUA a zis că Taiwanul ar trebui să plătească pentru protecția SUA. Astfel, în iulie, Donald Trump a ocolit întrebarea jurnaliștilor care au încercat să afle dacă va apăra insula de acțiunile militare ale Beijingului și a acuzat Taiwanul că a îndepărtat industria cipurilor de computer din Statele Unite.



„Taiwanul ar trebui să ne plătească pentru apărare”, a spus Donald Trump într-un interviu acordat Bloomberg Businessweek, scrie AP News. „Știi, nu suntem cu nimic diferiți de o companie de asigurări”, a mai spus acesta.

De altfel, în urmă cu doar câteva zile, întrebat de un reporter în timpul unei reuniuni a Cabinetului dacă politica lui este ca China să nu ia niciodată Taiwanul cu forța cât timp este președinte, Trump a refuzat să dea un răspuns definitiv.



„Nu comentez niciodată despre asta”, a spus el. „Nu comentez pentru că nu vreau să mă pun vreodată în acea poziție”.



De asemenea, Trump a reiterat că are o „relație excelentă” cu președintele chinez Xi Jinping și a spus că Washingtonul salută relațiile bune cu Beijingul, scrie Focus Taiwan.

