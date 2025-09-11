Nicușor Dan, la Observator și TVR. Surpriză după 10 ani de Klaus Iohannis/ GALERIE FOTO

Președintele Nicușor Dan se delimitează clar de imaginea de președinte al României tip ”Klaus Iohannis”. În primul rând, dacă ne uităm doar la aparițiile publice ale lui Nicușor Dan, care, în doar o săptămână, a avut mai multe interviuri 1 la 1 decât a avut Klaus Iohannis în 10 ani, vedem, din start, o schimbare majoră de comportament și deschdiere față de presă. În ultima săptămână, președintele țării a fost atât la Observator, cât și la TVR Info, unde a acordat interviuri. Asta pe lângă declarațiile, inclusiv stradale, pentru presă (de la începutul anului școlar). Și acesta este doar un aspect al imaginii președintelui Nicușor Dan, prezent peste tot în media și de oriunde.

Neașteptat poate pentru mulți, Nicușor Dan nu pare să fie, în linii mari, jucător pentru ai lui, nu iese public cu declarații în care să atace un anumit partid, cu subiect și predicat, ci, în acele declarații pe care le face despre politică, pare mai degrabă un mediator al coaliției de guvernare.

Surprinzătoare mai este și prezența lui Nicușor Dan, ca președinte al țării sau persoană fizică (cum îi place să spună). Să ne amintim începutul mandatului când dădea declarații în fața casei sau, mai recent, când a făcut declarații când și-a dus copilul la școală. Prezent prin țară sau prin R. Moldova, nu a fugit de nimeni, nici de presă, nici de oameni. Nicușor Dan este uman, pentru unii exagerat de expresiv chiar, fiind mereu cu o atitudine deschisă, zâmbitoare.

Familist, Nicușor Dan nu a renunțat la acest aspect odată ajuns la Cotroceni și a căutat să nu afecteze cumva copiii prin perspectiva funcției. Nu a renunțat la celebra sa vacanță de august, dar a făcut-o mai interesantă și ceva mai serioasă, alături de familie (nu l-am mai văzut pe plajă sau în vreo piscină).

Vizitează lucrări, face declarații, primește vizite externe, iar face declarații. Aparent, pentru unii, purta o coroană prea mare, dar se pare că are o rețetă prin care se descurcă la fel de bine și când își duce copilul la școală, și când primește reprezentanți europeni de cel mai înalt nivel. Nu este nici superior, nici inferior, este egal. Cu oricine. Vizitează Guvernul în plină tensiune și nu se ascunde. Din contră, zâmbește și face cu mâna presei.

Răspunde cu ”da” la orice invitație de presă și nu se ferește de interviuri televizate 1 la 1, care știm pot fi de stânjenitoare, mai ales pentru un președinte de țară, analizat la fiecare grimasă. Se duce și la Antena 1, și la TVR Info. Nu se ferește de întrebări, nici să spună că nu stăpânește un subiect când nu o face. Misiunea lui nu este să le cunoască pe toate din prima, ci să aibă lângă el oamenii îndeajuns de pregătiți care să-l coordoneze în direcțiile în care sunt specializați.

În final, Nicușor Dan, ca președinte de țară vine ca o surpriză până în acest moment.

