Super Bowl 2025: Cea mai mare surpriză muzicală a anului – Cine este vedeta care va urca pe scenă

Capul de afiș al ediției din acest an este Kendrick Lamar, unul dintre cei mai influenți rapperi ai generației sale. Câștigător a 22 de premii Grammy, Lamar vine după un an spectaculos, în care piesa sa Not Like Us a dominat premiile muzicale, inclusiv la categoriile „Cântecul anului” și „Recordul anului”.

Artistul de 37 de ani devine astfel primul rapper solo care urcă pe scena celui mai urmărit spectacol muzical din SUA. Deși a mai fost prezent la Super Bowl în 2022, alături de Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem și Mary J. Blige, de această dată, Kendrick Lamar este vedeta principală.

Alături de el, pe scenă va urca și SZA, artista R&B nominalizată de mai multe ori la Grammy, într-un duet care promite să electrizeze fanii. Spectacolul va fi regizat de Hamish Hamilton, veteran al evenimentului, care a mai regizat edițiile din 2010 și 2023, conform Reuters.

Apple Music, sponsor oficial al show-ului

Pentru al treilea an consecutiv, Apple Music este sponsorul oficial al spectacolului din pauza Super Bowl. Compania a preluat acest rol în 2023, când Rihanna a oferit un show memorabil, înlocuind Pepsi, sponsorul tradițional din perioada 2013-2022.

În plus, Apple Music a anunțat că va oferi conținut exclusiv pentru fani, inclusiv interviuri cu artiștii și imagini din culisele spectacolului.

Cum să urmăriți spectacolul din pauza Super Bowl 2025

Meciul Super Bowl LVIII începe la ora 18:30 ET (01:30 ora României), iar spectacolul din pauză este programat între 20:00 și 20:30 ET. Evenimentul va fi transmis în direct pe FOX și FOX Deportes, dar și în streaming pe Tubi.

O scurtă istorie a spectacolelor de la Super Bowl

De-a lungul anilor, spectacolul din pauza Super Bowl a trecut printr-o evoluție semnificativă. Înainte de 1991, pauza meciului era ocupată de fanfare universitare, însă odată cu apariția New Kids on the Block, formatul s-a schimbat complet.

Anii ’90 au adus artiști de renume precum Michael Jackson, Diana Ross și Stevie Wonder, iar începutul anilor 2000 a fost marcat de show-uri spectaculoase cu Aerosmith, NSYNC și U2.

Momentul cel mai controversat rămâne Super Bowl 2004, când Justin Timberlake i-a smuls o parte din costum artistei Janet Jackson, incident care a determinat schimbări în regulile de difuzare.

În ultimii ani, artiști precum Madonna, Beyoncé, Lady Gaga și Eminem au transformat show-ul într-un adevărat fenomen global. Anul acesta, Kendrick Lamar și SZA vor încerca să ridice ștacheta și mai sus.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News