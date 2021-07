Sunt căutate soluții pentru a duce deșeuri din Capitală în gropi din alte județe

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat, miercuri, 14 iulie, după o ședință la Primăria Sectorului 1, pe teme deșeurilor, că se caută soluții pentru ca gunoiul să fie depozitat în gropi din alte județe, pentru că astăzi, „Capitala este captivă” în ceea ce privește depozitarea deșeurilor.

Tanczos Barna a spus că Ministerul Mediului va analiza posibilitatea oferii unei alternative pentru ca Bucureștiul să depoziteze deșeuri în alte județe.

„Ministerul va analiza posibilitatea oferirii unei alternative pentru a putea depozita deșeurile și în alte județe, în cazul în care pe acele locații autorizate și aprobate din punct de vedere al mediului, există și această posibilitate”, a spus ministrul Mediului.

Acesta a spus că s-a discutat despre ADI, despre planul comun al celor șase sectoare și al Primăriei Generale în ceea ce privește abordările pe termen mediu și lung și el vede „o aplecare serioasă asupra acestor probleme și o intenție sigură, serioasă, clară din partea acestor UAT-uri sau din partea unității administrative București pentru rezolvarea problemelor”.

„Va trebui să vină Primăria generală, care, în strategia pe termen mediu și lung, să ofere o alternativă, o soluție care poate finanțată din fonduri europene. Am avut și ieri (marți – n.r.) o discuție lungă cu domnul Ghinea (Cristian Ghinea – ministrul Fondurilor Europene – n.r.) pe tot ce înseamnă sisteme de management al deșeurilor la nivel național în toate județele, am discutat și despre București. Bucureștiul are posibilitatea accesării fondurilor europene în cazul în care are ADI-ul înființat, în cazul în care are strategia aprobată și în cazul în care depune cerere de finanțare”, a mai spus ministrul Mediului.

Ședință cu scandal la Primăria Sectorului 1

Ședința de la Primăria Sectorului 1 a fost una cu scandal, după ce doi consilieri locali PSD au sunat la poliţie la 112, acuzând că nu au fost primiţi de primarul Clotilde Armand să participe la şedinţă.