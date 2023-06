Sunetul produs de explozia barajului Nova Kahovka din Ucraina, înregistrat în Bucureşti şi Bucovina

"Avem confirmarea detectării cu infrasunete a exploziei de la barajul Nova Kahovka, din partea CEEIN (Reţeaua de Infrasunete din Europa Centrală şi de Est). Sunetul a fost înregistrat în Bucovina, România. S-a înregistrat şi o anomalie magnetică în ceea ce priveşte propagarea semnalului pentru aproximativ 30 de minute", a scris Cordaro pe Twitter.

Confirmation by #Infrasound detection of #Explosion at #NovaKakhovka dam from Central and Eastern European Infrasound Network (CEEIN) . Recorded at Bucovina, #Romania . Consistent with ~ 30 min signal travel of magnetic anomaly also. @YuriiVKoval @NormalPolarity pic.twitter.com/GbB6ssCahQ

Anterior, acesta afirmase tot pe Twitter că "explozia a fost detectată pe un magnetometru din Bucureşti, cu o eroare de +/- 5 minute.

????Explosion of Nova Kakhovka dam detected on magnetometer in Bucharest, Romania w +/- 5 min error. Thanks to @YuriiVKoval and others for time estimates. "заявою наглядової ради 2:50 ранку. Translated:

At the request of the supervisory board, 2:50 am." pic.twitter.com/0xBpfcxhog