"Sufletul mă cheamă acasă. Acolo nu am ţară, mă simt ca un nomad". CRBL revine în România, la doi ani de când a vândut tot și a plecat cu familia în Spania

După ani de zile în care s-a împărțit între România și Spania și după mai bine de un an de zile în care a trăit doar acolo, CRBL și soția sau au decis să se întoarcă în țară, anunţă PRO FM. ”Azi-noapte am stat și am făcut ședință de familie și azi-dimineață am luat decizia de a reveni pe plaiuri mioritice. Din septembrie, suntem din nou în țară. Vreau să fac muzică, am niște proiecte. Vreau să continui ce am început, că mai am de spus și de arătat”, a declarat CRBL la PRO TV.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Eduard CRBL (@eduardcrbl)

Totodată, artistul a mărturisit că fiica sa va învăța la aceeași școală, însă este nevoită să dea niște teste pentru a se stabili în ce clasă va merge. ”Am făcut demersurile. Astăzi a avut un test, să vadă la ce nivel este. Am fost la școală cu ea și a trebuit să-i facă un test de evaluare, să vadă unde o încadrează. Se întoarce la aceeași școală”, a spus CRBL despre fiica lui în vârstă de 12 ani. De asemenea, pentru că și-a vândut toate proprietățile în urmă cu doi ani, când a decis să se stabilească definitiv în Spania, artistul este nevoit să stea în chirie.

A vândut tot când s-a mutat

Timp de șase ani, CRBL și familia lui au tot făcut naveta România-Spania. S-au mutat în repetate rânduri, iar acum, deși s-au stabilit în Marbella, ceva parcă le-a şoptit în ureche să se întoarcă acasă. Se gândesc cu teamă să facă pasul acesta, pentru că ar fi unul definitiv. "Nu ne mai sfătuim în doi, ne sfătuim în trei", a recunoscut CRBL, cu referire la faptul că și fiica sa este implicată în deciziile de familie și că viitorul ei este cel mai important.

Când s-a mutat din țară, CRBL și-a vândut toate bunurile pe care le deținea aici. "Am vândut tot din România. Ca să nu mai avem la ce ne întoarce în țară. Credeam că am făcut destule și că aș putea controla de acolo ce vreau eu să fac, muzică, vreo emisiune, vreo reclamă. Am plecat cu trei camioane, cu studio video, audio, cu casă, cu tot. Părinții merg pe mâna mea, merg pe încredere. Au fost șocați cumva, dar nu le-am spus că am făcut tot, nu am dat toate informațiile pentru că se panicau. Acum suntem în situația în care totul este acolo, dar gândul ne rămâne aici. Niciodată nu ești împăcat cu ce ai. Mă cheamă România, mă cheamă acasă. Acolo, indiferent ce aș face, câți bani aș avea, mă simt ca un nomad, nu am țară. Sufletul mă cheamă acasă. Mă liniștesc când ajung aici", a recunoscut CRBL cu privire la frământările legate de locul în care să se stabilească definitiv cu familia, potrivit sursei citate.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News