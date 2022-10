Succes răsunător în medicină: Un minicreier creat în laborator a învățat un joc video

Minicreierul creat de cercetători a învățat să joace Pong, un joc video din anii '70. Dr. Brett Kagan, de la compania Cortical Labs, a scris în jurnalul științific Neuron că avem de-a face cu primul creier "conștient" dezvoltat în laborator, relatează BBC. "Nu am putut găsi un termen mai bun pentru a descrie acest dispozitiv. Este capabil să-și ia informația din surse externe și să răspundă la acestea în timp real", a explicat Kagan.

Minicreierele au fost realizate prima dată în 2013, în cadrul unor studii privind microcefalia, o afecțiune genetică din cauza căreia unii copii se nasc cu un creier micșorat, iar de atunci au fost folosite în cercetările asupra funcționării creierului. Acum este, însă, prima oară când o astfel de structură a fost introdusă într-un mediu extern cu care a interacționat. În acest caz, mediul a fost Pong, un joc video popular de acum patru decenii care simulează o partidă de tenis de masă.

Echipa de cercetare a dezvoltat neuroni umani obținuți din celule stem și unele din embrioni de șoarece, dintr-un stoc de 800.000 de embrioni.minicreierul a fost conectat la jocul video prin intermediul unor electrozi care transmiteau semnale despre partea în care se afla mingea și cât de departe de paletă.neuronii au reacționat, producând singuri activitate electrică. Pe măsură ce jocul a continuat, aceștia au consumat mai puțină energie.când mingea a trecut de paletă, iar jocul a început de la capăt, dintr-un punct aleatoriu, rețelele nervoase s-au extins și recalibrat, adaptându-se la situația neprevăzută.neuronii au ratat deseori mingea, dar rata de succes a depășit mult șansele de a o nimeri.deși a reacționat peste așteptări, minicreierul "nu știa" că joacă Pong, așa cum o poate face creierul uman, au precizat cercetătorii.

Watch neurons play the video game #Pong, demonstrating learning in real-time.@ANeuroExplorer



Read more @NeuroCellPress: https://t.co/rHTQbLD3io



Video credit:@CorticalLabs pic.twitter.com/iK5IXUZGkJ