SUA, paralizate de închiderea guvernului federal: peste 5.000 de zboruri anulate și haos pe aeroporturi

Lipsa finanțării pentru instituțiile esențiale, precum Administrația Federală a Aviației, a dus la anularea sau întârzierea a peste 5.000 de zboruri într-o singură zi. Situația riscă să se agraveze, pe fondul disputelor dintre republicani și democrați care nu reușesc să adopte un buget.

Ce înseamnă „închiderea guvernului federal” și de ce a început haosul

În Statele Unite, atunci când Congresul nu aprobă bugetul federal la timp, o parte a instituțiilor statului își suspendă activitatea. Angajații care nu sunt considerați „esențiali” sunt trimiși acasă fără plată, iar cei din domenii critice, precum controlul traficului aerian, continuă să lucreze fără să-și primească salariile.

Această „închidere a guvernului” - cunoscută în engleză drept government shutdown - a devenit în ultimii ani un instrument de presiune politică între partidele americane. De data aceasta, disputa dintre democrați și republicani a dus la blocarea fondurilor necesare funcționării instituțiilor federale, afectând direct milioane de cetățeni.

Potrivit CNN, vineri au fost anulate peste 1.000 de zboruri și întârziate alte 4.100 pe principalele aeroporturi americane, de la New York și Washington până la Los Angeles și Chicago. Lipsa controlorilor de trafic aerian a fost cauza principală.

Pe Aeroportul Național Ronald Reagan din capitală, pasagerii au fost nevoiți să aștepte în medie două ore pentru a decola sau a ateriza. Administrația Federală a Aviației (FAA) avertizează că, în weekend, ar putea fi anulate până la 20% dintre zboruri.

Cozile uriașe la check-in și la punctele de securitate au creat o imagine de paralizie totală. În unele aeroporturi, pasagerii au petrecut ore întregi pe coridoare sau în avioane care nu primeau autorizație de decolare.

O criză politică care lovește milioane de americani

Secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a avertizat că lipsa de personal și de fonduri pune în pericol siguranța aviației americane. „Senatorii ar trebui să fie la Washington și să rezolve închiderea guvernului. Avem nevoie urgent de finanțare pentru controlorii de trafic și personalul din aeroporturi”, a spus oficialul.

Blocajul a fost provocat de un conflict politic acut între democrați și republicani. După victoria electorală recentă, democrații refuză orice compromis care nu include extinderea beneficiilor sistemului medical „Obamacare”, în timp ce republicanii cer redeschiderea guvernului fără noi cheltuieli sociale.

Liderul republican John Thune a declarat: „Le voi da dreptul la vot pentru orice vor, dacă redeschidem guvernul”, dar oferta sa a fost respinsă. Liberalii susțin că nu pot avea încredere în promisiunile republicanilor, pe fondul tensiunilor generate de sprijinul acordat de partidul conservator președintelui Donald Trump.

Zborurile interne, cele mai afectate

Deocamdată, cursele internaționale nu au fost grav afectate, dar situația se schimbă rapid. Majoritatea anulărilor se înregistrează pe rutele interne, unde activitatea controlorilor este crucială. În același timp, presiunea pe personalul rămas crește, ceea ce duce la epuizare și la un risc mai mare de erori.

Airlines for America, organizația care reprezintă companiile aeriene americane, a emis un avertisment sever: „Sărbătoarea de Ziua Recunoștinței începe în două săptămâni, iar noi ne așteptăm la un număr record de 31 de milioane de pasageri. Dacă guvernul nu se redeschide imediat, sistemul de transport aerian se va prăbuși.”

Repercusiuni și în Europa

Efectele închiderii guvernului federal american se extind și peste Atlantic. În Italia, angajații civili din bazele militare americane nu și-au mai primit salariile, deoarece fondurile SUA sunt blocate. Deputata italiană Debora Serracchiani a cerut guvernului de la Roma să acopere temporar aceste plăți, urmând ca banii să fie rambursați ulterior de partea americană.

Totodată, soldații americani din Europa raportează întârzieri la plata soldelor, ceea ce provoacă tensiuni în interiorul bazelor.