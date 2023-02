SUA, interesată de Raiffeisen Bank International. Americanii vor să ştie detalii despre afacerile din Rusia

Cererea ar fi fost primită în ianuarie şi ar fi venit de la Departamentul de Control al Bunurilor din Străinătate al Trezoreriei SUA. Astfel, celor de la RBI li s-ar cere clarificări cu privire la "ce plăţi şi ce procese realizează RBI, în contextul evenimentelor din ultimele luni dintre Rusia şi Ucraina", scrie BBC.

Banca anunţă că va colabora pe deplin cu acest departament, iar conducerea afirmă că lucrează în concordanţă cu sancţiunile aplicate deja Rusiei.

Raiffeisenbank, o subsidiară a grupului bancar austriac Raiffeisen Bank International, este inclusă pe lista băncilor importante din Rusia, şi are sediul la Moscova.

Putin acuză Occidentul că blochează dezvoltarea Gazprom

Preşedintele rus Vladimir Putin a denunţat vineri 'tentative directe' din partea Occidentului de a 'obstrucţiona dezvoltarea' companiei Gazprom, considerată nava amiral a sectorului energetic naţional din Rusia, vizată de sancţiuni internaţionale de aproape un an. El a dat asigurări că gigantul rus va prospera în pofida încercărilor Vestului de a-i reduce influenţa, datorită faptului că cererea de gaze va creşte în Asia, relatează France Presse şi Reuters.



'În pofida concurenţei neloiale - ca să o spunem direct - şi a tentativelor directe din exterior de a obstrucţiona şi frâna dezvoltarea sa, Gazprom avansează şi lansează noi proiecte', a declarat Putin în cadrul unui discurs prin videoconferinţă cu ocazia aniversării a 30 de ani de la înfiinţarea gigantului gazier, adresându-se directorului general al companiei Aleksei Miller.



'În ultimii 30 de ani, consumul global de gaze naturale aproape s-a dublat, iar în următorii 20 de ani, conform estimărilor experţilor, va creşte cu încă cel puţin 20% sau poate chiar mai mult', a declarat Putin.



Gazprom - una dintre cele mai puternice companii ruseşti - într-atât de puternică încât se spunea despre ea că ar fi un stat în stat - a fost înfiinţată ca societate pe acţiuni în urmă cu 30 de ani din activele ministerului sovietic al gazului în momentul prăbuşirii Uniunii Sovietice.



Aceste remarci intervin în timp ce sectorul rusesc al gazelor a fost lovit puternic de sancţiunile europene şi americane impuse ca represalii în urma invaziei militare a Kremlinului împotriva Ucrainei.



Exporturile ruseşti de gaze au scăzut cu 25,1% în 2022, potrivit cifrelor oficiale. Uniunea Europeană, cândva cel mai important client al gazelor ruseşti, şi-a redus drastic importurile în ultimul an, ceea ce a dus la reducerea veniturile bugetare ale Rusiei.



Vânzările Gazprom - ale cărui exporturi în Europa reprezenta principala sa sursă de venit - au scăzut anul trecut până la nivelurile minime postsovietice pe fondul repercusiunilor politice ale invaziei ruse în Ucraina, în timp ce principalele conducte Nord Stream au fost avariate în urma unor explozii în circumstanţe neelucidate.



Dacă europenii au încetat practic să importe gaze ruseşti prin conducte, ei continuă totuşi să cumpere gaz natural lichefiat (GNL), transportat pe cale maritimă cu nave-cisterne.



Confruntat cu o piaţă europeană care îi este de acum practic închisă, Gazprom, care deţine monopolul exporturilor de gaze ruseşti prin gazoduct, a început o schimbare strategică în ultimele luni, redirecţionând o parte din exporturile sale spre Asia, unde cererea de resurse energetice este în creştere.



De altfel, Putin nu a menţionat în discursul său Nord Stream sau exporturile europene, afirmând că cererea viitoare de gaze va fi determinată de Asia.



Astfel, anul trecut, livrările de gaze prin gazoductul 'Forţa Siberiei' în Extremul Orient rus cu destinaţia China au atins un maxim istoric, a anunţat luni vicepremierul responsabil pentru energie, Aleksandr Novak.



Dar unii observatori apreciază că este mai greu pentru Rusia să-şi redirecţioneze exporturile de gaze decât cele de petrol, aflate de asemenea sub incidenţa unor sancţiuni severe, întrucât infrastructura necesară (gazoducte, uzine şi tancuri pentru GNL) este deosebit de costisitoare şi necesită timp pentru a fi construită.



Gazprom prevede să înceapă din 2024 construcţia unui nou gazoduct 'Forţa Siberiei 2 ' spre nord-vestul Chinei.



'În aşa-zisa perioadă de tranziţie, va exista o cerere enormă. Mai mult de jumătate din această creştere va reveni ţărilor din regiunea Asia-Pacific, în primul rând, evident, Republicii Populare Chineze, având în vedere ratele de creştere a economiei sale', a spus Putin.



Cu aproximativ 490.000 de angajaţi, Gazprom - care deţine aproximativ 15% din rezervele mondiale de gaze - este 'unul dintre motoarele' de creştere naţională a Rusiei, a declarat vineri Vladimir Putin, scrie Agerpres.

