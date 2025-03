SUA au lansat o acţiune militară împotriva grupării rebele houthi din Yemen

Statele Unite au întreprins o "acţiune militară decisivă şi puternică" împotriva grupării rebele houthi din Yemen, a anunţat sâmbătă preşedintele Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social, notează Agerpres.



"Astăzi, am ordonat armatei Statelor Unite să lanseze o acţiune militară decisivă şi puternică împotriva teroriştilor houthi din Yemen. Aceştia au dus o campanie neîncetată de piraterie, violenţă şi terorism împotriva navelor, avioanelor şi dronelor americane şi nu numai./.../ Aceste atacuri neîncetate au costat SUA şi economia mondială multe miliarde de dolari şi, în acelaşi timp, au pus în pericol vieţi nevinovate. Atacurile houthi asupra navelor americane nu va fi tolerat. Vom folosi o forţă letală copleşitoare până când ne vom atinge obiectivul", a scris Trump.



Potrivit acestuia, sunt în curs "atacuri aeriene asupra bazelor, liderilor şi apărării antirachetă ale teroriştilor pentru a proteja navele, mijloacele aeriene şi navale americane şi pentru a restabili libertatea de navigaţie". "Nicio forţă teroristă nu va împiedica navele comerciale şi navale americane să navigheze liber pe căile navigabile ale lumii", a punctat Trump.



Preşedintele american a transmis şi Iranului "să înceteze imediat sprijinul pentru teroriştii houthi".



Cel puţin nouă civili au fost ucişi şi nouă au fost răniţi în urma loviturilor americane asupra oraşului Sanaa din Yemen, potrivit Ministerului Sănătăţii condus de houthi. Locuitorii din Sanaa au declarat că loviturile au lovit o clădire dintr-un bastion al grupării militante.



Houthi au lansat mai mult de 100 de atacuri care au vizat transportul maritim începând din noiembrie 2023, spunând că au fost în semn de solidaritate cu palestinienii din cauza războiului cu Hamas în Gaza, aminteşte Reuters.



În această perioadă, gruparea a scufundat două nave, a capturat o alta şi a ucis cel puţin patru navigatori în cadrul unei ofensive care a perturbat transportul maritim mondial, forţând firmele să se reorienteze către călătorii mai lungi şi mai costisitoare în jurul Africii de Sud.



Administraţia americană anterioară a preşedintelui Joe Biden a încercat să reducă capacitatea houthi de a ataca navele din largul coastelor sale, dar a limitat acţiunile SUA.



Oficialii americani, vorbind sub rezerva anonimatului, spun că Trump a autorizat o abordare mai agresivă, care pare să corespundă retoricii sale de sâmbătă.



Atacul marchează primele lovituri asupra Yemenului de la intrarea în vigoare, în ianuarie, a acordului de încetare a focului în Gaza.



De asemenea, are loc la câteva zile după ce houthi au declarat că vor relua atacurile asupra navelor israeliene care trec prin Marea Roşie şi Marea Arabiei, strâmtoarea Bab al-Mandab şi Golful Aden, punând capăt unei perioade de calm relativ care a început în ianuarie cu încetarea focului în Gaza.

