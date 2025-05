SUA a eliminat accesul fără taxe vamale pentru Shein, Temu și alți giganți chinezi

Măsura vine ca o restabilire a unui ordin executiv emis de fostul președinte Donald Trump în februarie, dar suspendat la scurt timp după lansare din cauza lipsei unor proceduri eficiente de control pentru coletele sub 800 de dolari. Inițial, această lipsă de pregătire a provocat haos în aeroporturi, unde milioane de pachete au fost blocate.

„Vama americană (U.S. Customs and Border Protection) are în față o sarcină uriașă, dar este pregătită să aplice măsurile și să colecteze tarifele impuse de administrația Trump pentru transporturile mici din China”, a declarat un purtător de cuvânt al instituției.

Acesta a precizat că procedurile noi de control nu vor afecta timpii de așteptare ai pasagerilor în aeroporturi sau în porturi.



Ce presupun noile reguli

Conform noilor reglementări, toate coletele din China și Hong Kong - indiferent de valoarea lor - vor fi supuse unor tarife vamale de 145%, la care se pot adăuga taxe vamale anterioare, cu excepția unor produse precum smartphone-urile, care au fost exceptate luna trecută. Manipularea acestora va cădea în sarcina transportatorilor expres precum FedEx, UPS sau DHL, care dispun de propriile terminale de procesare.

Pentru coletele de până la 800 de dolari trimise prin poșta tradițională din China, se aplică acum o taxă de 120% din valoarea coletului sau o taxă fixă de 100 de dolari per colet - sumă care va crește la 200 de dolari începând din luna iunie.



Intrare vamală formală – suspendată temporar

Autoritățile vamale americane au suspendat temporar o regulă care ar fi impus intrarea formală în vamă pentru toate coletele cu o valoare mai mare de 250 de dolari, care conțin bunuri supuse tarifelor punitive. Regula ar fi crescut considerabil costurile pentru transportatori, iar experții în logistică spun că suspendarea face aplicarea tarifelor mai dificilă.

Procedura de intrare formală presupune declarații detaliate privind codurile tarifare, transmiterea electronică anticipată a datelor de expediere, identificarea fiscală a destinatarului (eventual cu număr de securitate socială) și depunerea unei garanții financiare.

Această procedură complexă s-ar fi aplicat și altor țări vizate de tarifele impuse de administrația Trump, riscând să creeze un blocaj administrativ pentru transportatori.

În schimb, în baza suspendării, coletele de până la 2.500 de dolari vor putea fi în continuare procesate informal, inclusiv cele manipulate de UPS, FedEx sau DHL. Pentru coletele trimise prin poștă din China și Hong Kong, pragul pentru intrare formală scade la 800 de dolari, iar ele devin supuse integral tarifelor impuse.

Lipsa informațiilor detaliate în procedura de intrare informală, cum ar fi codurile tarifare complete, face aproape imposibilă detectarea transporturilor cu substanțe ilegale precum precursorii chimici ai fentanilului, a declarat Ram Ben Tzion, directorul Publican, o platformă digitală specializată în verificarea expedierilor.

Trump a pus capăt tratamentului „de minimis” pentru China în special pentru că această scutire era folosită masiv pentru expedierea de substanțe chimice folosite la fabricarea fentanilului, fără control vamal adecvat - o realitate documentată într-o investigație Reuters.



Plata taxelor, înainte de plecare

Poșta americană (USPS) a anunțat că nu va colecta taxele vamale. În schimb, responsabilitatea le revine companiilor aeriene și operatorilor de nave, care trebuie să colaboreze cu autoritățile poștale din China și Hong Kong pentru a plăti taxele de import și a furniza dovezi înainte ca mărfurile să părăsească teritoriul asiatic.

Transportatorii se așteaptă la un nou val de haos logistic și pun sub semnul întrebării capacitatea companiilor aeriene de a colecta taxele de la China Post și Hongkong Post. „Avem aceeași îngrijorare în legătură cu blocajele care pot apărea”, a declarat Kate Muth, directoare executivă a International Mailers Advisory Group (IMAG), organizație care include membri precum Amazon, eBay, UPS, FedEx și DHL.

Eliminarea scutirii „de minimis” și impunerea unor tarife ridicate pentru mărfurile din China vor afecta puternic traficul de marfă aeriană internațională. Până acum, comenzile online din SUA, în special de pe platforme ca Shein și Temu, au alimentat creșterea acestui segment.

Deși termenul „de minimis” vine din latină și se referă la lucruri de mică importanță, în realitate transporturile de mică valoare din China către SUA au însumat aproximativ 5,1 miliarde de dolari în 2024, potrivit datelor Biroului de Recensământ al SUA. Asta plasează acest tip de import pe locul șapte în clasamentul bunurilor chinezești importate, chiar după consolele de jocuri și înaintea monitoarelor de computer.

Aceste colete „de minimis” reprezintă aproape o treime din cantitatea totală de marfă aeriană care ajunge în SUA din Asia. Estimările Trade and Transport Group indică o posibilă scădere de 75% a acestui volum de marfă în 2025.

Creșterea traficului de marfă aeriană internațională, care a fost de 12,3% anul trecut, ar putea înregistra o prăbușire până la -0,1% sau cel mult 0,7% în acest an, pe fondul stagnării schimburilor comerciale cu China și al încetinirii economiei globale, estimează Frederic Horst, director general al companiei australiene de consultanță Trade and Transport Group.

„Se înregistrează deja multe anulări de zboruri pentru următoarele una-două săptămâni”, a avertizat Horst.

