Studenți exmatriculați la Drept. Sorin Costreie (prorector UB): Shakespeare spunea să nu închizi ochii

Facultatea de Drept a Universității din București a anunțat că va exmatricula 45 de studenți din anul I pentru fraudă. Facultatea de Drept a Universității din București a transmis opiniei publice că decizia de a propune exmatricularea a 45 de studenți a fost una extrem de grea prin implicațiile sale atât asupra studenților pentru care s-a propus exmatricularea și a familiilor acestora, cât și asupra întregului corp profesoral și a tuturor celorlalți studenți ai Facultății noastre (vezi mai multe AICI).

Sorin Costreie, prorector al Uiversității din București, a vorbit despre acest subiect. Într-o postare pe Facevook, și-a exprimat opinia despre acest caz:

„Dincolo de cunostinte si informare, educatie tine foarte mult si de formare si urmarea de modele. Educatia are si trebuie sa aiba si o componenta etica. Binele si raul sunt valori fundamentale si ele trebuie cultivate in copiii nostri atat acasa cat si la scoala. A-ti insusi ceva ce nu e al tau si care nu ti se da, este furt si asta e rau. Si furtul de idei, tot furt ramane. Sigur, aici putem avea o intreaga discutie de cum ii incurajam pe cei mici sa fure idei prin centrarea invatamantului nostru pe repetitie, care, daca este dublata de sufocarea initiativelor personale, ne imbie pe toti inevitabil catre aptitudini memo-tehnici si performante tip copy-paste. E mult mai important ca un elev sa iti dea un raspuns gresit, dar sa fie gandit de el, decat unul bun, care i-a fost suflat de la un coleg sau pe care si l-a luat simplu “inspirandu-se” din lucrarea colegului. Tolerand furtul intelectual, sustinem inevitabil impostura. Si impostura naste monstrii, monstrii care dupa aceea se vor replica si vor corupe intreg sistemul.

Se discuta astazi de exmatricularea unor studenti care au fraudat un examen. Ca este o masura prea dura, ca sa mai inchidem un ochi... Stiti ce spunea Shakespeare: sa nu inchizi niciodata un ochi, caci dupa nu mai vezi cand il inchizi pe celalalt. Sigur, e de discutat daca masura e prea dura sau nu, dar ce mi se pare periculos aici, este ca, cu mici exceptii pe care le salut, toata discutia din jurul acestui subiect s-au centrat pe a vedea daca au fost sau nu respectate proceduri si regulamente. Deci toata discutia se focalizeaza pe forma problemei, pe procedura si nu pe continutul ei. Fondul problemei, care este cel mai important, este ca s-a furat. Copiatul inseamna furt. Plus ca tolerand asa ceva ne furam singuri caciula, caci scopul scolii e sa te faca sa inveti si nu sa furi. Dincolo de proceduri si mai stiu eu ce reglementari, ramane problema de fond si anume acest furt. Mai putem vorbi in acest context de onestitate? Sau e data ea strict de o reglementare? Dar de constiinta? Tine ea de vreo procedura?“ a precizat prorectorul.

Furtul cel mai mare, la doctorat

„Chiar nu mai exista valori si principii etice? Morala noastra este doar partial prinsa in reglementari juridice. Dincolo de legi si instante juridice, ar trebui sa ne gandim in primul rand la instante si legi morale. Altfel imi pare ca incurajam atitudini de tipul “hotul neprins e negustor cinstit”. Serios? Singurele noastre constrangeri sunt doar cele juridice si procedurale?Furtul de idei, mai ales cand le iei ca atare, cu tot cu forma lor, este furt. A, daca inca avem o abordare de muncitori sovietici pentru care munca intelectuala e pierdere de vreme, atunci da, ideile si in general “productia mintii noastre” nu se pune, ca, nu-i asa, noi muncim nu gandim... Adica tot ce nu e palpabil, detectabil empiric, nu prea exista, e prea inefabil si fara substanta (materiala).

Deh, pacatele materialismului... Da, recunosc, in acest context dominat doar de bunuri si note, e greu sa mai vorbesti de onestitate si constiinta. Forma cea mai grava a furtului din educatie imi pare la doctorat. Acolo desprinderile de copy-paste distrug insasi radacina acestei institututii, caci se presupune ca doctoratul este o certificare a putintei academice de cercetare si inovare in domeniu, ca ai cunostiintele si abilitatile necesare sa impingi frontierele cunoasterii un pic mai departe. Ori furand, uneori chiar grosolan, nu faci decat sa distrugi aceasta institutie si sa arunci in aer insasi esafodajul vietii universitare.

Goana dupa titluri fara acoperire e tot a manifestare a formelor fara fond... De altfel, majoritatea celor prinsi cu mata in sac incearca sa scape tot pe procedura. Ca nu s-au respectat nu stiu ce legi, ca procedura nu era clara, ca plagiatul nu e bine reglementat juridic. Atitudinea proasta a impostorului care vrea sa scape invocand vicii de procedura si reglementare. Dar cu onestitatea cum ramane, pe ea cum o reglemantam“, a precizat Sorin Costreie, prorector al Universității din București.