Strategia anti-plagiat. Cîmpeanu: Multă lume vorbește, dar nu se întâmplă nimic

În cadrul conferinței de presă susținută joi, 26 august 2021, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a vorbit despre strategia anti-plagiat:

„Sistemul universitar e un sistem descentralizat. Am cerut în data de 18 februarie un proiect pentru o strategia națională de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat. Pentru că foarte multă lume vorbește, exprimă opinii, corecte de altfel, dar observând că nu se întâmplă nimic, am adoptat această soluție prin care fiecare universitate care e instituție organizatoare de studii de doctorat va trebui să aibă, până la finalul acestui an, o strategie proprie de prevenire și combatere a plagiatului. Aceasta va trebui afișată pe site-ul propriu.

Fiecare universitate va avea o structură adaptată dimensiunilor activității, pentru că avem universități în care s-au susținut 200 de teze de doctorat în perioada 1990-2016, și universități în care s-au susținut 2000-3000...5000. Structurile vor fi adecvate și universitățile vor decide singure. Aceste structuri vor avea activitatea corelată cu cea a secretariatului școlilor doctorale și secretariatului instituției organizatoare.

Dincolo de opinii și de concentrare pe cazuri punctuale, nu am avut o finanțare sistemic, solidă. E pentru prima oară când Ministerul Educației a asumat finanțarea într-un cuantum de peste 25 de milioane de lei doar pentru lunile rămase în acest an. Va trebui să începem cu digitalizarea tuturor tezelor de doctorat care sunt prăfuite, legate, în depozite. Procesul de evaluarea va fi făcut de universități din perspectiva mecanismelor interne de asigurare a calității“, a precizat ministrul Sorin Cîmpeanu.

Președintele României, Klaus Iohannis, va avea joi, 26 august 2021, ora 17:00, la Palatul Cotroceni, o ședință de lucru privind începerea noului an școlar, la care vor participa ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, și ministrul Educației, Sorin-Mihai Cîmpeanu.

La finalul ședinței, președintele României va susține o declarație de presă.

Deschiderea anului școlar, pe 13 septembrie

Deschiderea anului şcolar va avea loc în 13 septembrie cu prezenţa fizică pentru toţi elevii, iar părinţii îşi vor exprima sau nu acordul de vaccinare al copiilor de peste 12 ani, prin completarea unor formulare, a anunţat ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu.

'Ceremonia de deschidere va avea o durată limitată de o oră şi jumătate, masca de protecţie fiind obligatorie (...) Am agreat cu titlu de certitudine că şcolile vor rămâne deschise până la incidenţa ratei de infectare de 6 la mie. Mă adresez cu precădere inspectorilor şcolari generali care sunt prezenţi în această videoconferinţă alături de prefecţii din fiecare judeţ pentru a acorda atenţie maximă respectării măsurilor de protecţie sanitară. Avem o listă cu persoanele desemnate din fiecare şcoală (...) pentru a fi facilitată legătura cu părinţii înainte de începerea anului şcolar, legătura pentru întâlniri interactive între părinţi şi reprezentanţii Direcţiilor de Sănătate Publică', a spus Cîmpeanu, marţi, la o videoconferinţă cu prefecţii (citește continuarea AICI).