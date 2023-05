„Legat de incidență aș vrea să fac o precizare. E adevărat, Hepatita C este tratată cu metode excepționale la ora asta, cu 98% succes, fără nicio discuție, însă problema obezității rămâne, cel puțin în Statele Unite. Se preconizează o dublare a cazurilor de hepatocarcinom cauzate de steatoză hepatică. Rămâne o mare problemă care evident nu va fi rezolvată și se preconizează o creștere destul de importantă, cel puțin în Statele Unite.”, a spus Prof. Dr. Dan Gabriel Duda.

„Pentru hepatologi, uneori eradicarea Virusului C nu înseamnă că pacientul a scăpat de spectrul cancerului hepatic, și am avut cazuri, în experiența personală, în care bolnavii, după ce a fost eradicat Virusul C din organism, la un interval de timp, au dezvoltat totuși cancer hepatic. Probabil că mecanismele sunt mult mai complexe decât ne imaginăm noi.”, a spus acad. prof. dr. Irinel Popescu.

„Pot să vă spun că avem studii destul de avansate și în acest domeniu. Încercăm să vedem care e rolul cirozei și al fibrozei în acest proces de malignizare hepatică cât și în rezistența la tratament sau la revenirea tumorilor după rezecția completă. Toate aceste aspecte rămân foarte importante și etiologia bănuiesc că va juca un rol foarte important în cum vom personaliza tratatementul acestor pacienți.

Legat de terapiile antiangiogenice, a fost o mare bucurie pentru noi, cei care am lucrat în acest domeniu de peste 20 de ani, să vedem implementarea de succes a terapiilor care țintesc vasele de sânge ale tumorii. A fost o idee care are originea prin anii 70. Un om de știință din Boston, de la spitalul de copii, afiliat cu Universitatea Harvard, a propus această modalitate care după anii 2000 a devenit standard în mai multe tipuri de tumori gastrointestinale, tumorile de colon și în 2007, tumorile de ficat.

Munca noastră de câteva zeci de ani a adus anumite roade în acest domeniu, dar ce e foarte interesant este mecanismul de combinare cu imunoterapia. Tema principală de cercetare este combinarea rațională a diverselor modalități de tratament. Imunoterapia cu terapia antiangiogenica a avut multe puncte de sinergie pe care le-am publicat într-o serie de articole și a devenit în anul 2020, standardul terapiei hepatocarcinomului.", a spus Prof. Dr. Dan Gabriel Duda.

