Spitalul regional de la Craiova, un pas înainte pentru sistemul de sănătate. Ciolacu: Va deservi întreaga regiune de sud-vest a României

Marcel Ciolacu a spus că Spitalul regional de la Craiova va deservi toată regiunea de sud-vest a României, fiind posibilă tratarea a sute de persoane zilnic.

'După 15 ani în care românii au tot aşteptat construirea spitalelor regionale, iată, în nicio lună, acest guvern reuşeşte să spele această ruşine naţională şi să dea drumul, în sfârşit, construcţiei spitalelor regionale. Pe 28 februarie, aici, în această sală, am semnat contractele pentru spitalele regionale de la Iaşi şi Cluj, iar astăzi semnăm contractul pentru cel de-al treilea spital regional de urgenţă, de la Craiova. Spitalul regional de la Craiova va deservi întreaga regiune de sud-vest a României şi va oferi servicii de asistenţă medicală de înaltă complexitate, utilizând tehnologii de ultimă generaţie pentru diagnostic şi tratament. Spitalul regional va putea trata peste 800 de persoane pe zi', a transmis premierul Marcel Ciolacu.

Acesta i-a felicitat pe ministrul Sănătăţii Alexandru Rafila şi pe preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Investiţiilor în Sănătate (ANDIS) pentru mobilizarea în ceea ce privește accelerarea investiţiilor.

'Cele trei spitale regionale, de la Iaşi, Cluj şi Craiova, vor însemna un pas înainte pentru sistemul de sănătate românesc. Practic, vorbim de o investiţie de peste 2 miliarde de euro. Iată, cum, după 30 de ani, acest Guvern începe să schimbe lucrurile şi în sistemul medical. Avem spitalele finanţate prin PNRR şi investiţii de miliarde de lei în renovarea şi deschiderea de noi şcoli', a mai spus premierul.

Marcel Ciolacu a avut un mesaj și pentru constructori. El le-a transmis că este necesar să înţeleagă cât de importante sunt aceste investiţii, dar şi respectarea termenelor asumate prin contracte.

'Sper ca şi constructorii să înţeleagă că aşteptarea românilor a ajuns la limita puterilor şi că este necesar ca termenele de execuţie să fie respectate întocmai', a a mai spus acesta.

Premierul a ținut să precizeze faptul că Sănătatea rămâne un domeniu prioritar.

'Am spus încă din prima zi a mandatului de premier că Sănătatea este una dintre priorităţile mele şi am lucrat alături de echipa de miniştri pentru a debloca nu doar investiţiile în Sănătate, dar şi, doar în acest an, peste 10.000 de posturi în sistemul de sănătate. Trebuie să schimbăm definitiv faţa spitalelor din România şi să asigurăm servicii medicale la cele mai înalte standarde', a mai spus prim-ministrul.

Alexandru Rafila a subliniat faptul că Primăria Craiovei a avut o contribuție majoră la îndeplinirea procedurilor pentru semnarea contractului.

'Realizarea proiectului tehnic al acestui spital a necesitat foarte multă muncă şi aprobări din partea Primăriei din Craiova. Şi, în mod evident, responsabilitatea pentru sănătatea comunităţii a făcut, bineînţeles, ca participarea să fie deplină şi să putem să devansăm termenul aşteptat pentru acest spital regional', a spus Alexandru Rafila.

Ministrul Sănătății a mai menționat faptul că infrastructura spitalicească a României este într-o dezvoltare rapidă datorită proiectelor începute din bani europeni.

'Ne dorim ca aceste lucruri să fie finalizate şi pacienţii din România să aibă acces la servicii de sănătate. E vorba despre responsabilitate, profesionalism şi foarte multă muncă, lucrurile acestea cred că sunt definitorii pentru Guvernul României', a mai transmis ministrul.

Adrian Câciu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, a spus că încrederea cetăţenilor se câștigă şi prin implementarea investiţiilor.

'Este un moment care închide o etapă şi deschide altă etapă. Practic, în această zi închidem etapa contractării, pe de-o parte, a spitalelor regionale, pentru finanţarea acestor trei spitale regionale, pe de altă parte a contractării execuţiei pe fiecare dintre cele trei spitale regionale. E foarte important momentul, pentru că, de fapt, este timpul pentru un nou angajament, acela că spitalele regionale să fie realizate în termenele asumate sau, dacă se poate, chiar şi mai repede, gradul de aşteptare este ridicat. Până la urmă încrederea cetăţenilor se realizează prin fapte, prin realizarea de investiţii', a spus ministrul Câciu, potrivit Agerpres.

