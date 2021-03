Spitalul Județean Sibiu a demarat un control în zona ATI Covid

Echipa de control a verificat modalitatea în care este aplicat actul medical şi a stat de vorbă şi cu pacienţii care nu sunt intubaţi.



"Suntem conştienţi că opinia publică trebuie să cunoască adevărul şi de aceea am demarat rapid acţiuni care să clarifice situaţia. Terapia Intensivă Covid este o zonă sensibilă, cu o mare presiune pe umerii personalului medical. Este o zonă cu încărcătură profesională şi emoţională la cote nebănuite pentru cei din afara sistemului. Sunt pacienţi în stare gravă şi foarte gravă iar personalul medical, indiferent de statut şi experienţă se luptă pentru a-i salva. Cu siguranţă că nu e totul perfect, că uneori este poate nevoie de mai multă empatie, dar să nu uităm că principalul scop al activităţii este unul medical. S-au scris multe şi probabil se vor mai scrie, respectăm opinia tuturor, dar oamenii trebuie să ştie că ne pasă şi că facem tot ce putem să ridicăm standardele activităţii noastre. Ei nu trebuie să-şi piardă încrederea. Am constatat că, din punct de vedere tehnic şi procedural suntem bine şi vom continua să ne adaptăm contextului de moment şi să insistăm pe latura relaţionării cu pacientul. Chiar am discutat cu pacienţii care nu erau intubaţi, am încercat să le oferim suport moral şi sperăm ca fiecare dintre cei implicaţi în acest proces să o poată face cât mai bine. Vom continua să facem tot ce se poate pentru a îmbunătăţi lucrurile", a explicat managerul SCJU Sibiu, Florin Neag.

În urma controlului au fost constatate următoarele:





”- la ora la care s-a efectuat controlul, în zona ATI-Covid erau internaţi 18 pacienţi. Dintre aceştia, un singur pacient era contenţionat, acesta fiind şi intubat;



- condiţiile de internare şi tratament sunt corespunzătoare;



- personalul medical respectă procedurile şi protocoalele medicale;



- sunt respectate circuitele medicale;



- personalul respectă programul de lucru;



- aparatura şi instalaţiile din cadrul secţiei sunt funcţionale”, se arată într-un comunicat de presă.

Camere de supraveghere la ATI





Ca urmare a controlului s-a identificat oportunitatea instalării, în cadrul zonei roşii ATI-Covid a unui sistem de supraveghere video, procedurile în acest sens urmând să înceapă în cel mai scurt timp posibil.



”Precizăm că acest control este o primă etapă, care va fi urmată de identificarea şi verificarea modului de lucru şi a completării documentelor medicale. În acest sens s-a emis o decizie pentru efectuarea unui audit clinic intern. Din echipa de audit va face parte şeful biroului de Management al Calităţii Serviciilor Medicale, un medic anestezist din afara secţiei ATI-Covid şi compartimentul de audit intern”, au anunțat reprezentanții spitalului.