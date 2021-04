Unic în Europa. Spectacol al naturii, în fiecare primăvară la Vad, județul Brașov

Dacă nu ai auzit până acum despre Poiana Narciselor, trebuie să știi că este loc deosebit din România în care trebuie să ajungi măcar o dată. Este un loc în care există milioane de narcise, fiind o rezervație naturală, protejată și de interes național, scrie bizbrasov.ro.

Cunoscută și sub numele de Dumbrava Vadului sau Dumbrava Narciselor, această rezervație se află în Pădurea Vadului, în județul Brașov, comuna Șercaia, pe teritoriul satului Vad.

Poiana Narciselor este cea mai mare din Europa și este arie protejată. Are nu mai puțin de 400 de hectare, iar cel mai bun moment de vizitat este în luna mai, când milioanele de narcise înfloresc. În plus, mirosul florilor se simte de la mare distanță. Rezervația este imensă și are și alte specii de plante.