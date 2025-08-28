Sorin Aurel Sandu, despre teatru, cultură și identitate romă, la DC News - VIDEO

Sorin Aurel Sandu, actor și scriitor, vine la interviurile DC NEWS pentru a vorbi despre parcursul său artistic, despre provocările cu care se confruntă artiștii romi, despre identitate și discriminare, dar și despre rolul culturii ca mijloc de dialog și incluziune.

Sorin Aurel Sandu este personalitate complexă care a ales să-și urmeze vocația artistică după ce a absolvit Universitatea Politehnică din București.

A continuat studiile la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale”, unde a obținut și un masterat în „Arta, actorul și lucrul în echipă”. Cariera sa artistică include numeroase roluri pe scene importante, precum Teatrul Masca și Teatrul „Tudor Vianu” din Giurgiu, unde a interpretat personaje din „Comedia Erorilor”, „Othello”, „Romeo și Julieta” de William Shakespeare, „Omul care aduce ploaia” de Richard Nash, „Slugă la doi stăpâni” de Carlo Goldoni, „Vicleniile lui Scapino” de Jean Baptiste Molière sau piesele semnate de Mihai Mălaimare – „Cafeneaua”, „Parcul”, „Oglinda” și „Gigi amoroso”.

În prezent, este actor la Teatrul Stela Popescu, unde a debutat în spectacolul „Hoțul de mărgăritare”, de Bartolomeu Anania, în regia Amaliei Ciolan.

