Data actualizării: | Data publicării:

EXCLUSIV  Sorin Aurel Sandu, despre teatru, cultură și identitate romă, la DC News - VIDEO

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri
Foto: captură video Youtube
Foto: captură video Youtube

Actorul Sorin Aurel Sandu este invitat la interviurile DC NEWS.

Sorin Aurel Sandu, actor și scriitor, vine la interviurile DC NEWS pentru a vorbi despre parcursul său artistic, despre provocările cu care se confruntă artiștii romi, despre identitate și discriminare, dar și despre rolul culturii ca mijloc de dialog și incluziune.

Sorin Aurel Sandu este personalitate complexă care a ales să-și urmeze vocația artistică după ce a absolvit Universitatea Politehnică din București.

A continuat studiile la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale”, unde a obținut și un masterat în „Arta, actorul și lucrul în echipă”. Cariera sa artistică include numeroase roluri pe scene importante, precum Teatrul Masca și Teatrul „Tudor Vianu” din Giurgiu, unde a interpretat personaje din „Comedia Erorilor”, „Othello”, „Romeo și Julieta” de William Shakespeare, „Omul care aduce ploaia” de Richard Nash, „Slugă la doi stăpâni” de Carlo Goldoni, „Vicleniile lui Scapino” de Jean Baptiste Molière sau piesele semnate de Mihai Mălaimare – „Cafeneaua”, „Parcul”, „Oglinda” și „Gigi amoroso”.

În prezent, este actor la Teatrul Stela Popescu, unde a debutat în spectacolul „Hoțul de mărgăritare”, de Bartolomeu Anania, în regia Amaliei Ciolan.

Emisiunea este transmisă LIVE, vineri, 29 august 2025, de la ora 13.00, pe platformele digitale de știri: www.dcnews.ro, www.dcnewstv.ro, www.stiridiaspora.ro, pe canalele de YouTube ale DC News și Știri Diaspora, dar și pe paginile de Facebook ale celor trei platforme.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Prețuri mai mici la factura de energie. Cum? Aflăm împreună vineri. PPC Ore Smart îți scade factura cu până la 59% / video
28 aug 2025, 16:13
Sorin Aurel Sandu, despre teatru, cultură și identitate romă, la DC News - VIDEO
28 aug 2025, 14:10
Dr. Horațiu Roman ne-a spus totul despre endometrioză: simptome, cauze, tratament, la Academia de Sănătate
28 aug 2025, 11:20
Horoscop 28 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
27 aug 2025, 19:18
Despre serialul Dallas, la Cultura pentru toți/ VIDEO 
27 aug 2025, 12:14
Monica Beuran, președinta Asociației ”Ecole Roumaine de Paris”, invitată la emisiunea Generația Globală
27 aug 2025, 09:29
ParintiSiPitici.ro
Copiii care sunt lăsați să facă aceste lucruri fără consecințe devin foarte răsfățați și greu de controlat. Specialiștii trag un semnal de alarmă: „Părinții NU trebuie să închidă ochii!”
28 aug 2025, 10:37
Horoscop 27 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
26 aug 2025, 20:15
Ciuvică vede putiniști peste tot! Chirieac: Nu se mai poate, ceva trebuie făcut! / Intervine și Diana Tache - video
26 aug 2025, 23:08
Zero educaţie rutieră. Concluzia săptămânii la DC Conducem
26 aug 2025, 08:55
O viață în slujba muzicii: Povestea Laviniei Cherecheș, vocea românilor din diaspora
26 aug 2025, 08:42
Horoscop 26 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
25 aug 2025, 20:06
Scriitoarea Andrea Paula Danilescu, la ”Născuți în diaspora”
25 aug 2025, 11:31
Horoscop 25 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
24 aug 2025, 19:51
Horoscop 25-31 august 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
23 aug 2025, 18:25
Ioana Milea revine la DrPsy. De ce tatăl, după divorț, vrea să se întoarcă acasă?
22 aug 2025, 18:41
Marin Preda în 15 cursuri, subiectul săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO
22 aug 2025, 12:52
Sălbăticia pierdută a României. Orieta Hulea, directoarea WWF-România, la DC Anima - VIDEO
21 aug 2025, 20:30
Dezbaterea ”România în Diaspora” – Ediția a II-a. Cum păstrăm identitatea națională în afara granițelor
21 aug 2025, 20:00
Horoscop 22 august 2025. Începe Sezonul Fecioarei! Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii / VIDEO
21 aug 2025, 19:51
Pe 23 august avem Luna Nouă în Fecioară. Daniela Simulescu ne spune ce ne așteaptă - VIDEO
21 aug 2025, 13:38
Tratamentul anti-cancer cu celule T modificate genetic. Dr. Ștefan Ciurea, la Academia de Sănătate / video
21 aug 2025, 12:50
Horoscop 21 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
20 aug 2025, 21:27
Răzvan Ioan Dincă, Președinte Director General al Radio România, la Interviurile DCNews
20 aug 2025, 19:37
Despre fotbal adevărat, la Cultura pentru toți/ VIDEO 
20 aug 2025, 12:07
Dezvăluiri din PNL! Marian Petrache rupe tăcerea: Ce șanse are Ilie Bolojan să rămână președintele partidului? / video
20 aug 2025, 09:36
Începe un nou sezon Miercurea Neagră! Ce ne așteaptă din toamnă, aflăm de la Diana Tache, Ciuvică și Chirieac / video
20 aug 2025, 08:13
Horoscop 20 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
19 aug 2025, 20:07
Cum să crești copii de succes în 2025? Lavinia Stan, la Părinți Prezenți / VIDEO
19 aug 2025, 16:04
Horoscop 19 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
18 aug 2025, 20:58
Politologul Aurelian Giugăl, invitatul lui Val Vâlcu la DCNews. De la satul românesc la austeritate și dublul discurs politic
18 aug 2025, 19:40
Totul despre cancerul colorectal. Dr. Eliza Gangone (SANADOR), la DC News și DC Medical
18 aug 2025, 15:18
DC Conducem revine. Episod special la Academia Titi Aur
18 aug 2025, 11:33
Horoscop 18 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
17 aug 2025, 19:37
Secretele unei cariere de succes în modelling, dezvăluite la Mi-Th Influencer
16 aug 2025, 20:38
Horoscop 18-24 august 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
16 aug 2025, 18:37
Neurofeedback, soluția modernă pentru echilibru mental și performanță. Sâmbătă, la DC News TV
15 aug 2025, 18:24
Icre negre, bani murdari și mafia sturionilor din Dunăre – Cristina Munteanu, WWF România - VIDEO
15 aug 2025, 15:38
Republica Moldova și întâlnirea dintre Trump și Putin, subiectele săptămânii la De Ce Citim - VIDEO
15 aug 2025, 13:33
Horoscop 14 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
13 aug 2025, 19:11
Ana-Maria Flegler, președinta Asociației Germano-Române LITERA Bruchsal, la Născuți în diaspora - VIDEO
13 aug 2025, 09:46
Horoscop 13 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
12 aug 2025, 20:01
Tot ce trebuie să știi despre durerea de stomac. Dr. Oana Dolofan (SANADOR), la DC Medical și DC News - VIDEO
12 aug 2025, 13:22
Reformă sau haos? Impactul noilor măsuri din Educație asupra profesorilor și elevilor. Petruț Rizea, la Părinți Prezenți / VIDEO
11 aug 2025, 18:06
Horoscop 12 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
11 aug 2025, 18:42
Dezbaterea "România în Diaspora". Cum păstrăm identitatea națională în afara granițelor?
11 aug 2025, 14:39
Măsurile de austeritate din educație, analizate de prof. Cornelia Popa Stavri, la DC Edu - VIDEO
11 aug 2025, 14:34
Concediu 2025: Tendințe, prețuri și destinații în top - Interviu cu Traian Bădulescu
11 aug 2025, 08:52
Psihologul Maria Comăneanu dezvăluie cum funcționează cardurile psihologice, la DrPsy
08 aug 2025, 23:52
Despre Forța gândirii pozitive, la De Ce Citim/ VIDEO
08 aug 2025, 10:26
Stand-up comedy, pisici și oameni care latră în online. Bogdan Drăcea, invitat la DC Anima - VIDEO
07 aug 2025, 17:54
Adrian Cioroianu: În '89 exista riscul unei junte militare, iar România să o ia pe drumul Serbiei. Iliescu a știut să profite | Interviu la Obiectiv EuroAtlantic
06 aug 2025, 12:59
Cele mai noi știri
acum un minut
Ricky Martin vine în România. „Livin’ la Vida Loca” va răsuna în București
acum 18 minute
Ursula von der Leyen pune presiune pe Putin, după o discuție cu Trump
acum 20 de minute
Cum plănuiește China să îmbunătățească viața în orașele sale până în 2035
acum 39 de minute
Nicușor Dan, prima reacție după agresiunea suferită de livratorul străin
acum 51 de minute
Guvernul Bolojan taie din bonusurile salariale pentru gestionarii fondurilor UE. Cine sunt cei ce vor primi în continuare
acum 56 de minute
Karol Nawrocki intră în conflict și cu UE. Președintele naționalist al Poloniei, decizie pentru suveranitatea energetică a țării
acum 1 ora 1 minute
Prețuri mai mici la factura de energie. Cum? Aflăm împreună vineri. PPC Ore Smart îți scade factura cu până la 59% / video
acum 1 ora 9 minute
Incendiu în Chiajna. A fost emis RO ALERT
Cele mai citite știri
pe 27 August 2025
ANAF pune tunurile pe un ”paradis” din România. Pentru venituri de 100.000/an se plătea doar un impozit de 1100 de lei. Schimbare majoră din 2026
pe 27 August 2025
Vin vremuri decisive pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești
pe 27 August 2025
Politicienii care se tăvălesc de grija Ucrainei, absenți. “Comunistul” Adrian Năstase, singurul prezent / Imaginea asta face cât 1000 de cuvinte
pe 27 August 2025
UPDATE: Drept la replică. Reținut pentru 24 de ore! Asta a urmat după îndemnul lui Tănasă (AUR) prin care spunea să refuzăm mâncarea livrată de „muncitori necalificați din Asia și Africa”/video
pe 27 August 2025
Mircea Badea, reacție în cazul livratorului nepalez agresat de un român
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel