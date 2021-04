Sora unei victime din TIR-ul ATI, declarații în lacrimi: Să le fie rușine. Se bat pe ciolan

Sora unei femei care a murit fără oxigen în TIR-ul ATI, din curtea Spitalului ”Victor Babeș”, a făcut declarații în lacrimi în direct la Antena 3. Femeia s-a arătat indignată de nepăsarea autorităților și a cerut demisia celor responsabili.

”Mi s-a spus de la spital: doamnă, e bine, merge singură la toaletă, mănâncă. Pe urmă zice: îi punem o mască pentru că nu are aer, iar mai apoi am aflat că au intubat-o și au băgat-o în TIR-ul ăla și acolo a rămas până a murit. Dar nu e posibil. Ce fac autoritățile astea? Ce fac? Pentru ce stau acolo? Pentru ce? Să facă bani mulți? Să nu aibă grijă de pacienți? M-a sunat nepoata mea și mi-a zis ”mama a murit în TIR fără aer”. Nu e posibil așa ceva. Trăim aici, am plătit atâtea dări la statul ăsta și statul nu a avut grijă. Putea să mă sune să îmi spună, nu să se ducă nepoata mea să afle că a murit sora mea, singura mea soră. Nu se poate așa ceva. Ce fac autoritățile? Se pun pe scaun și se bat pe ciolan? Pentru ce doamnă să se bată pe ciolan? Le e frică de ciolanul gros și nu poate să îl ia? Să le fie rușine. Rușine să le fie că nu au niciun interes. Când au nevoie de voturi ne cheamă pe toți, când nu, nu ne cheamă. Să le fie rușine. Și primul ministru stă acolo. Dacă erau într-adevăr funcționale TIR-urile nu mureau oamenii”, a declarat ruda unei victime.

Când a aflat despre tragedie

Întrebată despre ora la care a aflat despre decesul surorii, femeia a precizat că a aflat abia a doua zi dimineața.

”Am aflat azi dimineață la ora 09:00. Dacă nu se întâmpla asta sora mea trăia. Nimeni nu își asumă responsabilitatea. Nimeni nu are grijă de un pacient. Simt că îmi vine rău, am luat apă cu zahăr, am făcut calciu în mână ca să pot să trăiesc ca să pot să o duc pe sora mea pe ultimul drum. Blestematul ăla de TIR mi-a luat sufletul meu. Era sora mea. Am văzut aseară la televizor că la Victor Babeș au murit trei persoane în TIR și atunci mi-a sărit mintea să nu fie sora mea și chiar ea a fost. Trebuie toți dați jos, toți parlamentarii și toți care sunt mână în mână”, a mai declarat femeia.

