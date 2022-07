Soluții pentru reducerea aglomerației și poluării în București. Dragoș Popescu (REPER): Nu avem un nivel de educație foarte ridicat ca să respectăm dreptul celuilalt la un mediu sănătos

Senatorul REPER Dragoș Popescu a explicat care ar putea fi modalitățile prin care aglomerația și poluarea din București să fie reduse:

„Cei care aleg să lucreze în București, dar să locuiască, spun ei, într-un mediu mai puțin poluat, aduc poluare. Navetiștii, cei care vin din Drumul Taberei, Domnești, zona de Nord...“, a punctat Val Vâlcu.

„Nu au la îndemână un transport public eficient, nici un tren care să se învârtă în jurul Bucureștiului și să preia navetiștii, nici un transport public, în București, care să fie mai ecologic decât transportul fiecăruia dintre noi. Atunci, evident, se aglomerează și traficul, crescând valorile de trafic. Stai mai mult, poluezi mai mult, evident!“, a spus Dragoș Popescu.

„Păi, de exemplu, în cartierele de afaceri din Occident, oamenii pot să meargă și pe jos de la un biroul la altul, pe când la noi, dacă ai de dus o hârtie, dacă ai de discutat cu cineva, tai orașul. La intersecție claxonezi, înjuri și blestemi pe cel care vine cu copilul, că și-a uitat caietul și fuge cu el înapoi în Pipera, altul merge cu copilul la meditații, la ore, dar iată că de vreo săptămână parcă se circulă rezonabil“, a explicat Val Vâlcu.

„Se circulă mai bine pentru că este vacanță!“, a punctat Dragoș Popescu.

„Păi și ce facem? Renunțăm la copii, îi obligăm să facă școala lângă casă?“, a întrebat Val Vâlcu.

„Nu știu dacă neapărat măsura asta ar fi foarte eficientă, dar cred că Primăria Capitalei trebuie să creeze un transport public eficient, poate char și cu acele benzi dedicate care au creat probleme mai demult, care mai mult au blocat traficul decât au adus o îmbunătățire. Evident că trebuie să folosim transportul în comun atunci când se poate“, a completat Dragoș Popescu.

„Se respectă acele culoare pentru autobuz?“, a întrebat Val Vâlcu.

„Nu, nu! Chiar și acolo unde sunt, pe Regina Elisabeta, de exemplu, lângă primărie, banda pentru autobuze e folosită de toată lumea. În jurul Gării de Nord sunt puse anumite separatoare, dar nu sunt neapărat respectate. Acum nu avem nici un nivel de educație foarte ridicat ca să respectăm dreptul celuilalt la un mediu sănătos și să ne gândim la asta. De aici e o problemă...“, a conchis Dragoș Popescu.

Senatorul Dragoș Popescu s-a alăturat recent proiectului politic REPER

Senatorul USR Dragoş Popescu a anunțat, recent, că doreşte să contribuie la proiectul politic REPER, noul partid înfiinţat de Dacian Cioloş.



„Drumul meu în #PoliticaAltfel a început ca membru PLUS, un partid nou, deoarece am crezut şi cred că şi în România politica poate să fie făcută pentru cetăţeni. Onest, cinstit, curat. Am valori democratice, principii solide şi nu pot face compromisuri doar de dragul unor funcţii vremelnice. Cred că menirea oamenilor politici este de a găsi soluţii pentru ca România să devină mai bună. Vreau să contribui la proiectul politic REPER cu încredere într-un leadership bazat pe profesionalism şi spirit de echipă. Scopul meu rămâne construirea unei Românii mai bune pentru noi şi generaţiile ce vor urma", scrisese senatorul pe Facebook.

Menționa că, în calitate de senator, va lucra în continuare în domenii care vizează: calitatea mediului, accesibilizarea şi transparentizarea datelor publice, reforma instituţională.



Dragoş Popescu adăugase că proiectele legislative pe care le-a susţinut vizează: crearea unui Sistem Naţional pentru Calitatea Aerului, acces liber la datele din Reţeaua de Monitorizare a Calităţii Aerului, reglementarea senzorilor şi a sistemelor de senzori pentru măsurători informative, transparentizarea datelor provenite de la poluatorii industriali şi transmiterea lor în timp real către public şi către Garda de Mediu, definirea unor noi atribuţii pentru Garda Naţională de Mediu în ce priveşte măsurarea calităţii aerului, interzicerea achiziţionării metalelor feroase şi neferoase obţinute prin procese termice şi chimice de la persoane fizice, transformarea în infracţiune a incendierii deşeurilor.

