La începutul interviului de la DCNews, Val Vâlcu i-a spus lui Dragoș Popescu: „Ați fugit din București.”

„Da, acum 12 ani. Din cauza traficului, a stresului. Atunci, poate nu erau suficiente date despre poluare, cum sunt acum, dar, în ultimul timp, apar din ce în ce mai multe date care ne arată efectiv cât ne îmbolnăvește orașul sau traiul în oraș”, a spus Dragoș Popescu.

„Am plecat într-o zonă la 40 de km de București, la țară, am suficient spațiu și verde în jur”, a adăugat Dragoș Popescu.

Senatorul USR Dragoş Popescu a anunțat, recent, că doreşte să contribuie la proiectul politic REPER, noul partid înfiinţat de Dacian Cioloş.



„Drumul meu în #PoliticaAltfel a început ca membru PLUS, un partid nou, deoarece am crezut şi cred că şi în România politica poate să fie făcută pentru cetăţeni. Onest, cinstit, curat. Am valori democratice, principii solide şi nu pot face compromisuri doar de dragul unor funcţii vremelnice. Cred că menirea oamenilor politici este de a găsi soluţii pentru ca România să devină mai bună. Vreau să contribui la proiectul politic REPER cu încredere într-un leadership bazat pe profesionalism şi spirit de echipă. Scopul meu rămâne construirea unei Românii mai bune pentru noi şi generaţiile ce vor urma", scrisese senatorul pe Facebook.

Menționa că, în calitate de senator, va lucra în continuare în domenii care vizează: calitatea mediului, accesibilizarea şi transparentizarea datelor publice, reforma instituţională.



Dragoş Popescu adăugase că proiectele legislative pe care le-a susţinut vizează: crearea unui Sistem Naţional pentru Calitatea Aerului, acces liber la datele din Reţeaua de Monitorizare a Calităţii Aerului, reglementarea senzorilor şi a sistemelor de senzori pentru măsurători informative, transparentizarea datelor provenite de la poluatorii industriali şi transmiterea lor în timp real către public şi către Garda de Mediu, definirea unor noi atribuţii pentru Garda Naţională de Mediu în ce priveşte măsurarea calităţii aerului, interzicerea achiziţionării metalelor feroase şi neferoase obţinute prin procese termice şi chimice de la persoane fizice, transformarea în infracţiune a incendierii deşeurilor.

