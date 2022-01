Soluţii la aglomeraţia de pe DN1, Valea Prahovei. Răzvan Cuc: Foarte bune, dar cu o condiţie

În lipsa autostrăzii care să lege Ploieştiul de Braşov şi în contextul în care se discută că numai faza de proiectare şi întocmire a studiilor pentru aceasta ar putea dura patru ani, se tot discută, la nivelul judeţului Prahova dar şi al Ministerului Transporturilor, de o serie de alte soluţii pentru a rezolva problema traficului de pe DN1: amenajarea drumului Băneşti - Valea Doftanei - Săcele, precum şi construirea de centuri ocolitoare la Comarnic, Buşteni şi Sinaia.

Despre aceste soluţii a vorbit, pentru cititorii DC News, senatorul PSD Răzvan Cuc, ministru al Transporturilor în Guvernul Dăncilă.

"Cred că orice soluţie este bine-venită, cu condiţia să se apuce de treabă, să lucreze la ceva. Pentru că se discută tot felul de scenarii, nenumărate proiecte, dar nu se începe execuţia la niciunul. Am mai spus asta şi repet: îmi amintesc că atunci când am lansat Piteşti-Craiova, în anul 2017, ambele patru tronsoane, aşa zişii experţi, unii dintre ei din companii, mi-au spus că trebuie mai întâi revizuit Studiul de Fezabilitate. Şi am spus: nu, lansăm proiectare şi execuţie, nu mai stăm să băgăm banii în hârtii. Aici e vorba de asumarea celui care conduce ministerul şi trebuie să şi stăpânească domeniul.

Credeţi-mă că avem variante de trasee şi studii de fezabilitate să umplem România cu autostrăzi, iar unele dintre ele au şi acordurile de mediu. Că, de fapt, care este problema? Ce am făcut eu poate să facă oricine. În momentul în care ai o documentaţie matură, adică ai Studiul de Fezabilitate şi ai şi avizele obţinute, poţi să dai drumul la proiectare şi execuţie.

În concluzie, orice soluţie este bună. Dar dacă se modifică ceva la o documentaţie - ca să înţeleagă românii - se modifică preţurile, componenta economică, nu se modifică relieful prin zonele pe unde este proiectat să treacă drumul respectiv. Se modifică preţul la materiale, la forţa de muncă. Dar acestea se pot face foarte simplu: ai nişte normative, le aduci în parametri şi lansezi licitaţia", a explicat senatorul social-democrat.

