Soluția lui Eugen Tomac pentru a aduce diaspora acasă / video

Într-un interviu exclusiv pentru DC News, europarlamentarul Eugen Tomac a prezentat o soluție prin care statul i-ar putea susține pe românii din diaspora să se întoarcă acasă și să-și deschidă afaceri:

„Avem 5 milioane de cetățeni români, iar sute de mii dintre ei au reușit să facă performanță în diferite state ale Uniunii Europene. Din punctul meu de vedere, în chestiunea aceasta legată de diaspora avem nevoie de o abordare mult mai practică.

Noi nu avem pe întreprinderi mici și mijlocii o filosofie foarte clară de implementare a unor programe. De exemplu, pe industria de procesare a alimentelor suntem codași și importăm masiv. Dacă statul ar veni și ar spune că pune la dispoziție 150 de milioane de euro pentru afaceri ce pot începe cu 20.000, 50.000 sau 100.000 de euro - 50% pune statul, 50% investește cel ce vine din afară - eu cred că s-ar găsi foarte mulți cetățeni români care vor dori ca parte din economiile pe care le-au acumulat să le aducă în țară și să le investească“, a spus Eugen Tomac.

„A fost aplicată această idee - chiar profesorul Dumitru Sandu spunea într-un interviu pentru DC News - în Mexic, unde existau 3 părți. Venea și statul, venea și antreprenorul și venea și autoritatea locală“, a adăugat Val Vâlcu.

„Eu cred că o politică inteligentă ne poate ajuta să fructificăm această problemă și să o transformăm într-o oportunitate. Gândiți-vă la o familie care e în Italia, a muncit 10-15 ani în Italia, are un capital și are experiență. Ar vrea să investească în țară, dar nu are curaj. Dacă statul ar crea un mecanism, o agenție care ar gestiona asemenea programe, te-ar ajuta să nu primești piedici de la instituțiile de verificare și control, să nu întârzie dosarul la primărie etc, și ar fructifica această resursă umană și financiară puternică.

Este unul dintre proiectele în care eu cred, iar dacă este gândit și implementat bine, poate aduce plus valoare și va convinge o parte activă din societate să se reîntoarcă acasă“, a concluzionat europarlamentarul PMP.

