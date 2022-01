Şofer care făcea drifturi, oprit cu focuri de armă de Poliţie: A fost distractiv

„În urma unui drift făcut la Spânzurătoare domnii cu echipajul de poliție au semnalizat să trag pe dreapta și eu m-am întors pe contrasens și am început sa fug de poliție. Am apucat sa fug până pe Imașului cam vreo 10 km după ce s-au efectuat două gloanțe, s-au tras unul în aer și unul în mașină, când am auzit glonțul din mașină am tras frâna de mână și am tras pe dreapta, după această urmărire incitantă.”, a declarat șoferul, citat de Antena 3.

Maşina nu era înmatriculată, iar plăcuţele montate aparţineau altui autoturism.

„După imobilizarea conducătorului și a pasagerului și în urma verificărilor s-a stabilit că masina este înmatriculată și plăcuțele montate erau atribuite altui autoturism.”, a transmis un polițist.

Un șofer care conducea pe contrasens, pe DN1, a fost blocat de ceilalți participanți la trafic

În imaginile surprinse pe DN1, de un conducător auto, se observă cum un altul, care conducea pe contrasens, a fost blocat de participanții la trafic.

Cei care circulau regulamentar l-au blocat în trafic pe șoferul de pe contrasens și l-au determinat astfel să întoarcă mașina.

Polițiștii din Ilfov l-au găsit pe proprietarul mașinii și l-au chemat la secție pentru a se afla cine era la volan. În consecință, șoferul care a mers pe contrasens riscă să rămână fără permis două luni, scrie Digi24. VEZI MAI MULTE AICI

Un bărbat a condus fără a avea permis timp de 70 de ani

S-a întâmplat în Nottingham, Marea Britanie, miercuri seară. Agenţii de poliţiei au oprit un bărbat născut în 1938 pentru un control de rutină. Acesta i-a uimit, însă, pe poliţişti, când le-a spus că a condus în ultimele 7 decenii fără a avea permis de conducere sau asigurare la maşină. Cu toate astea, nu a avut niciun incident în trafic în toată viaţa.

"Noroc că nu a avut niciun accident, nu a rănit pe nimeni şi nici nu a provocat vreodată pagube materiale. Sunt multe camere acum pe drumurile publice, aşa că asiguraţi-vă că aveţi toate actele în ordine. Pentru că vă vom prinde, într-o zi", a transmis Poliţia din Nottingham, conform BBC. VEZI MAI MULTE AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News