Socialiștii din R. Moldova nu recunosc rezultatul alegerilor parlamentare și anunță proteste

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a anunțat că nu recunoaște rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și avertizează că va organiza proteste în cazul în care Curtea Constituțională le va valida.

Vicepreședintele partidului, Vlad Bătrîncea, susține că alegerile ar fi fost afectate de numeroase nereguli și de utilizarea resurselor administrative, fapt care, potrivit socialiștilor, ar fi compromis corectitudinea scrutinului, relatează TV8, citat de newsmarker.md.

„Nu putem să vorbim serios despre viitorul Moldovei, dacă în țară nu este nici democrație, nici alegeri libere. Așa nu vom avea nici economie, nici creștere demografică, nimic nu va fi. Alegerile trebuie să fie corecte, iar condițiile de participare - egale. Doar atunci am putea vorbim despre funcționarea democrației”, a declarat Bătrîncea.

Socialiștii anunță proteste în cazul validării alegerilor

Curtea Constituțională „trebuie să respingă validarea alegerilor”, potrivit acestuia.

Întrebat ce va face partidul în cazul în care judecătorii vor valida totuși rezultatele scrutinului, Bătrîncea a declarat: „Vom continua să luptăm pe platformele internaționale, pe străzile orașului, în Parlament, în absolut toate formele posibile și la absolut toate platformele posibile”.

PSRM a participat la alegeri în cadrul Blocului Electoral Patriotic (BEP), alături de Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), Partidul Viitorul Moldovei (PVM) și alte formațiuni. Blocul a obținut 26 de mandate în noul Parlament.

Amintim că Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în cadrul unei ședințe publice, rezultatele finale ale alegerilor parlamentare din Republica Moldova.

Când vor examina judecătorii rezultatul

Curtea Constituțională din Republica Moldova va organiza o ședință publică joi, 16 octombrie, de la ora 10:00, pentru a examina sesizarea nr. 211e/2025 privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare și validarea mandatelor deputaților aleși.

Potrivit legii, Curtea se pronunță asupra legalității alegerilor în termen de 10 zile de la primirea documentelor necesare, însă doar după soluționarea definitivă a tuturor contestațiilor depuse la organele electorale și instanțele de judecată. Totodată, instituția validează, printr-o hotărâre, mandatele deputaților și confirmă listele candidaților supleanți.