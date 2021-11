Un sibian și-a vândut apartamentul pentru a ajunge pilot: Mi-am dat seama că timpul trece foarte repede

Bogdan Tătăroiu, un sibian în vârstă de 32 de ani, care a visat mereu să ajungă pilot de avioane, a făcut un adevărat sacrificiu. Și-a vândut apartamentul pentru pasiunea sa, pentru a ajunge pilot, scrie sibiulazi.ro. Banii de pe locuință i-au fost necesari pentru cursurile de pilot.

”Realizez de cele mai multe ori tot ce îmi propun. Dar cu eforturi pe măsură! Această nișă m-a ajutat să-mi îndeplinesc visul meu principal, adică aviația și zborul. Eram ca orice copil care visează să ajungă pe lună… Ei bine, eu voiam să descopăr avioanele. (...) Am încercat să îmi finanțez singur studiile, beneficiind, totodată, de ajutorul părinților mei. Dar nu am reușit… E foarte greu din punct de vedere financiar să ai acces la acest domeniu al aviației. Am sperat că, nefăcând sacrificii mari în decursul câtorva ani, să fac economii și să plătesc acele cursuri fără să recurg la gesturi extreme. Am strâns bani din grafică, din munca mea de producător video… Am crezut că voi aduna suficient, astfel încât să urmez cursurile pentru obținerea licenței autorizate de pilot. Nu am putut… Aveam 10.000 de euro puși deoparte, după câțiva ani. Mă măcina mult gândul că nu pot să fac ce îmi doresc și mi-am dat seama că timpul trece foarte repede… Așa că mi-am vândut apartamentul! Îmi trecuse acest gând prin minte preț de câțiva ani, dar mi-a fost ciudat să le spun părinților… Era primit de la ei și nimeni nu îmi garanta că, dacă urmez acele cursuri, voi reuși în carieră”, a declarat Bogdan Tătăroiu.

A făcut rost de banii necesari

În 2018, Bogdan și-a vândut apartamentul de trei camere, a mai făcut un împrumut în bancă, iar cu ajutorul economiilor sale și a familiei, a reușit să strângă 80.000 de euro pentru visul său. A plecat la Tuzla unde a urmat o școală pentru a obține licență de pilot comercial.

”Din păcate, oameni care sunt talentați nu își pot permite nici măcar o oră de zbor. Eu am recurs la ceva extrem… Ar fi bine ca școlile care își permit să creeze programe de sponsorizare pentru acești tineri. Eu am trecut prin frustrările financiare și ale timpului pierdut, știu cum e… Din păcate, un IT-ist bun va câștiga mereu mai mult decât un pilot. Așa puteam fi și eu, dar mi-am dorit să urmez calea inimii. Un pilot investește zeci de mii de euro ca să își urmeze visul. Un IT-ist poate că urmează un program finanțat de stat, la facultate. Ar trebui să se pună preț mai mult pe oamenii talentați, pe cei care își doresc, dar nu pot din motive financiare, să profeseze într-un domeniu pe care l-ar putea propulsa”, a mai spus Bogdan.