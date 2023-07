Și-au spălat rufele în public. Simona Gheorghe către Pandele: Ascultați-vă nașul pe Becali! Becali a făcut o criză de râs în direct

În timpul intervenției sale de aproape două ore a intrat și Gigi Becali, nașul lui Florentin Pandele și Gabriela Firea. Becali l-a certat pe Pandele că a intervenit la televizor și a precizat că a căzut în capcană.

Ulterior Becali și Pandele au purtat o discuție personală în direct.

Becali a făcut o criză de râs, fiind amuzat de dialog.

„Știi ce trebuia să faci?”, l-a întrebat Becali pe Pandele.

„Lasă-mă să termin! Să vă ferească bunul Dumnezeu să ajungeți în situația noastră. Dacă tăceam se spunea despre mine că nu știu să-mi apăr familia, dacă intervin mă certați de ce am intervenit. Nașul nu mă ceartă, îmi dă sfaturi. El trăiește cu impresia și are dreptate, mai bine de 50%, că am intrat în jocul vostru”, a precizat Pandele.

„Ei știi ce fac? Pun pe burtieră și în titlu cu aziluri, apoi imaginea ta. Se vorbește despre azile, uite-l pe Pandele. Oamenii așa înțeleg. Tu trebuia să faci o conferință de presă cu fina de o oră, fără întrebări”, a afirmat Gigi Becali, moment în care jurnalista Simona Gheroghe l-a întrebat pe Becali „nașa ce spune când vede acest scandal”?

„Eu îl cunosc și pe Pandele și pe Gabriela Firea, știu ce oameni sunt. Când a apărut știrea noi râdeam că nu se poate să existe așa ceva niciodată”, a afirmat Becali.

„Băi finule nu vezi că ai ajuns inculpat și doamna Simona Gheorghe a ajuns procuror?”, a mai precizat Becali. Pandele a reiterat că scandalul e de fapt unul alimentat fals pentru ca Gabriela Firea să nu mai candideze și a reacuzat presa că face rău prin mediatizarea acestui caz al azilelor groazei din Voluntari.

Becali l-a mai rugat pe Pandele să nu „îi mai înalțe în slăvi pe invitații” de la televiziuni căci unii sunt „oameni de nimic”.

